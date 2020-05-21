2020-05-21T14:56:43+03:00
Общество

Кураторы Уральской индустриальной биеннале назвали тему выставки в 2021 году

В следующем году она будет посвящена коронавирусу
Мария Трапезникова
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Фото: Уральская индустриальная биенналеФото: Уральская индустриальная биеннале
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Сегодня днем, 21 мая, комиссар Уральской индустриальной биеннале Алиса Прудникова назвала тему выставки, которая пройдет в 2021 году. Напомним, она проходит в Екатеринбурге раз в два года. И если в прошлом году ее ведущей темой стала смерть, то в следующем – пандемия коронавируса. И этого стоило ожидать, ведь COVID-19 значительно поменял жизнь всех на планете.

- Мы не считаем, что это какой-то «карантинный хайп». Мы верим в то, что эта тема будет важна и в следующем году, - заявила Алиса Прудникова во время пресс-конференции с журналистами. – Нашей темой будет измененная цитата из Екклесиаста: «Время обнимать и уклоняться от объятий».

А вот руководитель проекта «Полка» Юрий Сапрыкин отметил, что афоризм, который переделали кураторы, имеет не только прямой, но и переносный смысл. Ведь из-за развития технологий большинство людей уходят в онлайн и отказываются от тактильности.

Кстати, прошлом году Уральскую индустриальную биеннале посетили больше 115 тысяч человек. Выставка побила рекорд прошлогодней - в этот раз пришло на 10 тысяч человек больше. Не обошлось, конечно, и без происшествий - во время выставки пропала работа американской художницы Джилл Магид «Я свет миру». Неизвестный подменил экспонат, положив вместо него фальшивку.

Но при всем этом Уральская индустриальная биеннале в конце февраля стала победителем VIII Ежегодной премии The Art Newspaper Russia в номинации «Выставка года».

ИСТОЧНИК KP.RU

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