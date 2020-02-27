Уральская биеннале стала лучшей выставкой года в России

27 Февр. 2020 2020-02-27T06:46:04+03:00

Это первый раз, когда премию выигрывает проект, реализованный в регионе

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Пятая Уральская индустриальная биеннале накануне стала победителем VIII Ежегодной премии The Art Newspaper Russia в номинации «Выставка года». Церемония награждения прошла в Москве. Впервые за всю историю премии выставкой года стал проект, реализованный не в столице, а в регионе.

- Благодаря профессионализму команды, экспериментальному формату проекта и выбору актуальной темы удалось притянуть в регион глобальный мир, выстроить диалог со зрителем и привлечь горожан в создание масштабного международного проекта, - поделились в пресс-службе Уральской биеннале.

Фото: пресс-служба Уральской индустриальной биеннале

Премия была учреждена еще в 2012 году издателем газеты The Art Newspaper Russia Инной Баженовой. Миссия премии - выражение публичного признания представителям художественного сообщества за достижения в области искусства за прошедший год и продвижение российского искусства за рубежом.

Кстати, выставка проходит в Екатеринбурге уже пятый год. И этот год стал для нее рекордным - площадки на территории Уральского оптико-механического завода и бывшего кинотеатра «Колизей» посетило 115 тысяч человек - на 10 тысяч больше, чем в прошлом году.

Не обошлось, конечно, и без происшествий - во время выставки пропала работа американской художницы Джилл Магид «Я свет миру». Неизвестный подменил экспонат, положив вместо него фальшивку.

ИСТОЧНИК KP.RU