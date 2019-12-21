«Наверняка ей вдохновились»: во время Уральской индустриальной биеннале пропала работа американской художницы

СЕГОДНЯ 17:32 2019-12-21T17:40:27+03:00

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В Екатеринбурге во время V Уральской индустриальной биеннале пропала работа американской художницы Джилл Магид «Я свет миру». Неизвестный подменил подменил экспонат, положив вместо него фальшивку.

Об этом изданию Strelka Mag рассказала куратор выставки Шаоюй Вэн. Она уточнила, что инсталляция состояла из двух частей — оптического прицела и книги Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Неизвестные украли инсталляцию, подменив её элементы.

- Эту инсталляцию художница создала для биеннале, и её не просто украли, а подменили все её составляющие: вместо прицела появился другой прибор, а вместо позолоченного «Мастера и Маргариты» — рандомная книжка, - рассказала Шаоюй Вэн.

По ее словам, организаторам пришлось решать вопрос со страховкой и компинсацией для художницы.

- Но люди, укравшие работу, наверняка очень вдохновились ей. Ведь они сильно постарались, чтобы найти ей замену, а не оставили просто пустой пьедестал, - подметила Шаоюй Вэн.

Правда, она добавила, что копия все-таки выглядит «ужасно» и далека от оригинала.

Кстати, в этом году Уральскую биеннале посетили больше 115 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU