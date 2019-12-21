2019-12-21T17:40:27+03:00
Общество

«Наверняка ей вдохновились»: во время Уральской индустриальной биеннале пропала работа американской художницы

Воришкам удалось незаметно подменить экспонат
Евгений Стоянов
Поделиться:
Так выглядел оригинал инсталляции. Фото: Уральская индустриальная биеннале современного искусстваТак выглядел оригинал инсталляции. Фото: Уральская индустриальная биеннале современного искусства
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге во время V Уральской индустриальной биеннале пропала работа американской художницы Джилл Магид «Я свет миру». Неизвестный подменил подменил экспонат, положив вместо него фальшивку.

Об этом изданию Strelka Mag рассказала куратор выставки Шаоюй Вэн. Она уточнила, что инсталляция состояла из двух частей — оптического прицела и книги Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Неизвестные украли инсталляцию, подменив её элементы.

- Эту инсталляцию художница создала для биеннале, и её не просто украли, а подменили все её составляющие: вместо прицела появился другой прибор, а вместо позолоченного «Мастера и Маргариты» — рандомная книжка, - рассказала Шаоюй Вэн.

По ее словам, организаторам пришлось решать вопрос со страховкой и компинсацией для художницы.

- Но люди, укравшие работу, наверняка очень вдохновились ей. Ведь они сильно постарались, чтобы найти ей замену, а не оставили просто пустой пьедестал, - подметила Шаоюй Вэн.

Правда, она добавила, что копия все-таки выглядит «ужасно» и далека от оригинала.

Кстати, в этом году Уральскую биеннале посетили больше 115 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Наверняка ей вдохновились»: во время Уральской индустриальной биеннале пропала работа американской художницы
«Нуждается в медицинской помощи»: на Урале пять дней назад пропал 27-летний парень
«Я же говорил, сыпь ей на голову»: Шнуров показал, как екатеринбурский рэпер должен был поступить с Полиной Гагариной
Проспект Космонавтов встал в глухую пробку из-за перевернувшейся машины газовой службы
Ночью в Екатеринбурге сгорел внедорожник
О биеннале и Ельцин-Центре: экс-ведущий «Орла и решки» снял Instagram-сериал про Екатеринбург
В Екатеринбурге ищут 15-летнюю девочку с карими глазами и в очках
Коту, спасенному из-под колес на уральской дороге, сделали операцию
Уральские медики и полицейские будут работать на новом транспорте
В Екатеринбурге из элитной иномарки вытащили 300 тысяч рублей и 1,5 тысячи долларов