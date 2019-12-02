«Для нас это был во всех отношениях вызов»: уральскую биеннале посетили больше 115 тысяч человек

СЕГОДНЯ 11:03 2019-12-02T11:03:52+03:00

В этом году выставка побила прошлогодний рекорд - на 10 тысяч человек. Фото: Уральская индустриальная биеннале современного искусства

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Накануне Уральская биеннале современного искусства закончила свою работу. Три месяца выставка функционировала на территории Уральского оптико-механического завода и кинотеатра «Колизей». На ней показали работы художников из 25 стран мира, которые творили на тему бессмертия, цифрового и социального, а также на тему связи вечной жизни с наукой и технологиями.

- Очень здорово, что сейчас все в нашем городе говорят слово «биеннале» без запинки, 10 лет назад это было не так, - отметил начальник Управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков. – Здесь идеально все с точки зрения смыслов, партнерских решений и дизайна.

Комиссар Уральской индустриальной биеннале Алиса Прудникова назвала нынешнею выставку уникальной.

- Создать арт-пространство на территории действующего режимного объекта – совершенно новый опыт. В таком масштабе биеннале, может быть, уже не повторится, поэтому для нас это был во всех отношениях вызов.

В целом за три месяца выставку посетили порядка 115 тысяч человек. Юбилейная биеннале побила рекорд прошлогодней выставки – в этот раз пришло на 10 тысяч человек больше.

ИСТОЧНИК KP.RU