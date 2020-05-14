2020-05-14T18:24:02+03:00
Общество

В центре Екатеринбурга спустя полгода перекладывают тротуарную плитку

Центральные улицы города покрывали гранитом прошлой осенью
Алина СУРИНА
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Рабочие перекладывают плитку, уложенную прошлой осеньюРабочие перекладывают плитку, уложенную прошлой осеньюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прошлой осенью центральные улицы Екатеринбурга покрывали гранитными плитками. Сегодня прохожие заметили, что на Ленина возле Дома печати, спустя полгода, рабочие перекладывают уложенные в ноябре тротуарные плитки. В пресс-службе мэрии рассказали, что эти работы проводятся, чтобы устранить дефекты.

- Все работы с гранитом сейчас ведутся только в рамках устранения дефектов, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Рабочие устраняют дефекты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рабочие устраняют дефектыФото: Алексей БУЛАТОВ

В ноябре прошлого года рабочие уже перекладывали гранитную плитку. Тогда только уложенный тротуар выломали отбойными молотками. В мэрии рассказали, что плитку перекладывали по решению подрядчика, который вероятно сам оценил качество работ и пришел к выводу, что приняты они не будут.

Напомним, что в администрации города прошлой осенью неоднократно переносили сроки окончания укладки тротуарной плитки. Из-за того, что рабочие не укладывались в сроки, к проверке укладки гранита на улицах Екатеринбурга подключалась прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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