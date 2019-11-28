2019-11-28T18:32:26+03:00
Общество

Новую гранитную плитку в центре Екатеринбурга выломали отбойными молотками

Сдать готовые тротуары должны 8 декабря
Алина СУРИНА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Новую гранитную плитку в центре Екатеринбурга выломали отбойными молотками. При этом работы по ее укладке на Ленина - Мамина-Сибиряка завершились только несколько недель назад. О том, что рабочие убирают только положенный гранит, написал у себя в Facebook общественник Владислав Постников.

- На Ленина - Мамина-Сибиряка сейчас отбойными молотками выламывают уложенную гранитную плитку. Видимо, идёт подготовка к зимнему сезону работ, - написал Владислав Постников.

Сдать готовый тротуар должны были в этот понедельник. Сейчас администрация вновь перенесла окончания работ по укладке гранитной плитки на 8 декабря. Напомним, эпопея со строительными работами тянется в столице Урала с лета. Изначально участки должны были сдать к октябрю, однако подрядчики не успели выполнить все в срок. Поэтому дату перенесли. И это стало поводом для прокурорской проверки.

Ремонт тротуара в центре Екатеринбурга в конце ноября.Видео: Владислав Постников

ИСТОЧНИК KP.RU

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