СЕГОДНЯ 18:17 2019-11-28T18:32:26+03:00

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Новую гранитную плитку в центре Екатеринбурга выломали отбойными молотками. При этом работы по ее укладке на Ленина - Мамина-Сибиряка завершились только несколько недель назад. О том, что рабочие убирают только положенный гранит, написал у себя в Facebook общественник Владислав Постников.

- На Ленина - Мамина-Сибиряка сейчас отбойными молотками выламывают уложенную гранитную плитку. Видимо, идёт подготовка к зимнему сезону работ, - написал Владислав Постников.

Сдать готовый тротуар должны были в этот понедельник. Сейчас администрация вновь перенесла окончания работ по укладке гранитной плитки на 8 декабря. Напомним, эпопея со строительными работами тянется в столице Урала с лета. Изначально участки должны были сдать к октябрю, однако подрядчики не успели выполнить все в срок. Поэтому дату перенесли. И это стало поводом для прокурорской проверки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/746705" frameborder="0"></iframe> Ремонт тротуара в центре Екатеринбурга в конце ноября.Видео: Владислав Постников

ИСТОЧНИК KP.RU