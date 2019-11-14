Прокуратура проверит, как на улицах Екатеринбурга укладывают плитку

14 Нояб. 13:46 2019-11-14T15:09:00+03:00

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История с гранитной плиткой на центральных улицах Екатеринбурга вышла на новый уровень. Согласно официальным документам, тротуары должны благоустроить к началу декабря, однако нынешняя ситуация вызывает негативный отклик в сердцах горожан.

В связи с этим прокуратура Екатеринбурга решила проверить, как же проходит городское благоустройство, которое тянется еще с лета.

- Подрядчики отстают от графика выполнения работ, что грозит нарушением сроков, определенных условиями муниципальных контрактов, а именно: к 15 и 22 ноября, а также к 3 декабря, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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В ходе проверки ведомство изучит все документы, а также накажет виновных лиц - если таковые найдутся. При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кстати, вчера вечером мы писали про бабушку, которая поскользнулась в сквере за Оперным театром, где также проходят работы по благоустройству. Ее с травмами срочно увезли в больницу. Этот участок прокуратура тоже решила проверить.

ИСТОЧНИК KP.RU