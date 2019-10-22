«Все идет по плану»: тротуары на центральных улицах Екатеринбурга починят к декабрю

СЕГОДНЯ 11:53 2019-10-22T11:54:31+03:00

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Сегодня во время очередного заседания Екатеринбургской городской Думы поднялся вопрос ремонта тротуаров на двух центральных улицах города, которые, кажется, должны были отреставрировать еще до первого снега. С заявлением выступил замглавы комитета по благоустройству Виктор Юровицкий.

- В контракте указан срок работ до начала декабря, поэтому сейчас все идет по плану, - отметил он.

Во время его выступления депутаты задались вопросами, почему некоторые ремонты проводятся в дождь или снег. На что Юровицкий ответил, что, в рамках программы, все должно быть сделано до наступления минусовых температур, а качество контролируется специальной лабораторией.

Если участок будет выполнен некачественно, его переделают – такие случаи, кстати, уже случались за последние месяцы. В ходе голосования доклад был принят.

ИСТОЧНИК KP.RU