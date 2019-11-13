2019-11-13T18:58:13+03:00
Общество

«Ничего не посыпают, очень скользко»: из сквера за Оперным театром упавшую из-за гололеда бабушку с травмами увезли на скорой

Пенсионерку, лежащую в снегу, заметил проходящий мимо мужчина
Мария ТрапезниковаАлина СУРИНА
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Фото: Мария ТрапезниковаФото: Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге сегодня снежно и скользко. Не все могут удержаться на заледеневшем тротуаре. Вот и бабушка, решившая прогуляться по скверу за Оперным театром, не удержалась на ногах. Ее, лежащую в снегу, заметил проходивший мимо мужчина.

- Я мимо проходил, заметил, что она в снегу лежит бедная. Сразу скорую вызвал. Говорит, упала. Она же старенькая, на ногах не удержалась, - рассказал мужчина.

По словам читателя КП-Екатеринбург, поделившегося с нами этой историей, бабушка ушиблась и встать сама не смогла.

- И кто меня вообще потянул сюда идти гулять, тут не посыпают ничего, скользко, да и ноги не держат, - пожаловалась пенсионерка.

Добавим, в администрации сегодня утром отчитались о работе коммунальных служб. Сейчас они работают в усиленном режиме - очищают улицы от снега и покрывают дороги песком и солью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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