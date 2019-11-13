2019-11-13T08:35:50+03:00
Общество

На войну со снегопадом вышли все коммунальные силы Екатеринбурга

Машины работают во всех районах города
Мария Трапезникова
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Бригады будут убирать снег даже ночьюБригады будут убирать снег даже ночьюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня на столицу Урала, после долгого затишья, обрушился снегопад. Из-за этого с самого утра город встал в километровые пробки, а на дорогах произошло огромное количество аварий.

Именно поэтому сейчас в каждом из семи районов города в усиленном режиме работают коммунальные службы, которые очищают улицы от снега и покрывают дороги песком и солью.

- Днем уборка снега будет продолжена. Планируется задействовать 458 дорожных рабочих и 182 единицы спецтехники, из них – 47 КДМ, 53 трактора, 13 фронтальных погрузчиков и 42 самосвала, - уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Кроме того, бригады коммунальщиков планируют работать и по ночам, чтобы завтра ситуация с утренними дорожными заторами не повторилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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