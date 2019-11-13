2019-11-13T06:44:55+03:00
Общество

Выпал снег – город застыл: из-за сильной непогоды Екатеринбург встал в километровые пробки

Ситуация оценивается в 8 баллов из 10
Мария Трапезникова
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На дорогах - километровые пробкиНа дорогах - километровые пробкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Как и всегда бывает на Урале, плохая погода и сильные снегопады провоцируют большое количество аварий на дорогах и многокилометровые пробки. Вот и сегодняшнее утро оказалось совсем не радужным для екатеринбуржцев.

Только к этому часу сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал больше 10 аварий. Движение автомобилей оценивается в 8 баллов, тяжело проехать по центру, Широкой Речке, Вторчермету, трудно выехать с Ботаники, Академического и Уралмаша.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Вместе с тем, специалисты из Уралгидрометцентра заранее предупреждали горожан и непогоде. Так, по данным синоптиков, сегодня в столице Урала ожидается сильная гололедица, так что будьте аккуратны, берегите себя и окружающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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