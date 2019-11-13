Выпал снег – город застыл: из-за сильной непогоды Екатеринбург встал в километровые пробки
Как и всегда бывает на Урале, плохая погода и сильные снегопады провоцируют большое количество аварий на дорогах и многокилометровые пробки. Вот и сегодняшнее утро оказалось совсем не радужным для екатеринбуржцев.
Только к этому часу сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал больше 10 аварий. Движение автомобилей оценивается в 8 баллов, тяжело проехать по центру, Широкой Речке, Вторчермету, трудно выехать с Ботаники, Академического и Уралмаша.
Фото: Яндекс.Карты
Вместе с тем, специалисты из Уралгидрометцентра заранее предупреждали горожан и непогоде. Так, по данным синоптиков, сегодня в столице Урала ожидается сильная гололедица, так что будьте аккуратны, берегите себя и окружающих.
ИСТОЧНИК KP.RU