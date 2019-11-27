2019-11-27T11:24:30+03:00
Общество

В администрации Екатеринбурга вновь перенесли сроки уличного благоустройства

Теперь укладывать плитку должны закончить к 7-8 декабря
Мария Трапезникова
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Новенькую плитку можно будет увидеть только к следующим выходнымНовенькую плитку можно будет увидеть только к следующим выходнымФото: Алексей БУЛАТОВ
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В администрации Екатеринбурга назвали даты, когда на центральных улицах закончат укладывать тротуарную плитку. Рассчитывать стоит на следующие выходные, 7-8 декабря. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов.

Помимо этого, он добавил, все подрядчики, которые пропустили установленные контрактом сроки, будут оштрафованы. А на вопрос, включат ли компании в «черный список» администрации Екатеринбурга, ответил:

- Давайте дождемся, когда закончат. Пока рано говорить об этом.

Напомним, что эпопея с благоустройством тянется в столице Урала с лета. Работы должны были завершиться еще к 23 ноября, однако этого сделано не было. Поэтому в тротуарную игру вступила городская прокуратура.

А сегодня мы рассказывали о том, как затянувшиеся работы высмеял приехавший в Екатеринбург актер Михаил Ефремов. Он наложил стихи на мотив детской песни «От улыбки станет всем светлей». А зал встретил его овациями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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