Актер Ефремов высмеял подснежную тротуарную плитку в центре Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 07:56 2019-11-27T09:12:51+03:00

Актер Ефремов затронул не только подснежную плитку, но и храм в сквере у Драмтеатра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он уже не первая знаменитость, кто обращает внимание на затянувшиеся работы

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Накануне во Дворце молодежи выступил знаменитый российский актер Михаил Ефремов. Он приехал в Екатеринбург с моноспектаклем «Господин хороший». И во время выступления решил затронуть очень болезненную для екатеринбуржцев тему – городское благоустройство. В частности, тротуарную плитку на центральных улицах города, которую до сих пор все никак не могут уложить.

На мотив детской песни «От улыбки станет всем светлей» он наложил строки, высмеивающие подснежное благоустройство. Приводим вам отрывок из его импровизации:

Я по Ленина гулял, поскользнулся и упал,

Повредил себе плечо и ноги-руки.

В это время мэр читал книгу Маркса «Капитал»,

Издавал при этом радостные звуки.

Нет дороже плитки ничего!

На нее потратить, сколько хочешь, можно,

И, проставив сумму «итого»,

Под плитой похоронить бюджет дорожный.

Уложить ей можно ведь даже лед реки Исеть,

Даже сквер, в котором храм должны построить,

Так что всем желаю впредь рот закрыть и потерпеть,

Ведь на плиточку бюджет хотят утроить.

Актер Ефремов закончил петь, а зал взорвался овациями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="886" height="1920" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/746319" frameborder="0"></iframe> Ефремов высмеял тротуарную плитку в Екатеринбурге.Видео: читатель "КП"

Кстати, это не первый случай, когда приезжающие в Екатеринбург знаменитости высмеивают городское благоустройство. Недавно во Дворец молодежи с концертом приезжал Семен Слепаков – от него тротуарной плитке тоже досталось.

Эпопея со строительными работами тянется в столице Урала с лета. Изначально участки должны были сдать к октябрю, однако подрядчики не успели выполнить все в срок. Поэтому дату перенесли. И это стало поводом для прокурорской проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU