2020-05-13T16:03:00+03:00
Общество

Экс-чиновница «государство не просило вас рожать» рассказала о дружбе с Алиной Кабаевой

Сейчас Ольга Глацких проводит тренировки в собственной школе художественной гимнастики
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Глацких и Кабаева вместе выигрывали Олимпиаду в АфинахГлацких и Кабаева вместе выигрывали Олимпиаду в АфинахФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Бывшая глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких опубликовала в своем Instagram архивное фото с Алиной Кабаевой. Знакомство экс-сборниц по художественной гимнастике не удивительно – в 2004 году Глацких и Кабаева вместе выиграли золото Олимпиады в Афинах.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

- Разумеется, я помню, как и где был сделан снимок. Это 2001 год, мои первые сборы в Новогорске. Я шла с тренировки и встретила Алину, не могла не попросить тренера сфотографировать меня с ней. Мы поддерживаем общение, видимся на турнирах по художественной гимнастике, - рассказала «КП»-Екатеринбург Ольга Глацких.

Ольга Глацких рассказала о своей дружбе с Алиной Кабаевой

00:00
00:00

Напомним, что скандальную славу Ольга Глацких получила в 2018 году, когда в ходе общения с подростками из Кировграда.

- Государство молодежи ничего не должно, потому что оно не просило вас рожать», - заявила тогда Ольга Вячеславовна.

Фраза моментально вызвала бурю негодования. Ее прокомментировали даже федеральные политики. Дмитрий Медведев посоветовал чиновникам в ходе общения с народом «включать мозги». А лидер ЛДПР Владимир Жириновский вызвался помочь женщине, организовав для нее авторский мастер-класс по ораторскому искусству.

Губернатор Евгений Куйвашев отстранил главу департамента от работы. А спустя месяц Ольга Глацких, получив выговор от главы региона, вернулась к своим обязанностям. Но в итоге написала заявление по собственному желанию и ушла из политики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Куйвашев ликвидировал департамент чиновницы «государство не просило вас рожать» Ольги Глацких. После скандала появилось новое министерство (Подробности)

«За прямоту спасибо вещей Ольге»: Сергей Шнуров посвятил стих уральской чиновнице, заявившей, что «государство людям ничего не должно». Сама Ольга Глацких сказала, что слова были вырваны из контекста. Но для уральцев это прозвучало неубедительно - люди просят уволить чиновницу (Подробности)

Отделалась выговором: уральская чиновница Ольга Глацких вернулась на работу. Она вновь руководит департаментом, который решили ликвидировать (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге с начала года из окон квартир выпало семь детей
Стало известно, когда свердловчанам разрешат гулять и заниматься спортом
Стало известно, когда в Свердловской области откроются торговые центры
Как будут работать кафе в Екатеринбурге и Свердловской области с 19 мая 2020 года
В Екатеринбурге будут судить мужчину пытавшегося продать немаркированные сигареты на 4,7 миллиона рублей
Экс-чиновница «государство не просило вас рожать» рассказала о дружбе с Алиной Кабаевой
«Были покушения»: Поклонская рассказала, почему держит личную жизнь в тайне
Большинство заболевших COVID-19 свердловчан заразились внутри семьи
Доктор Мясников: нынешний коронавирус – учения, новая пандемия поразит две трети человечества
В Екатеринбурге увеличат дежурные группы в детсадах
На Урале бессимптомных больных COVID-19 будут селить по гостиницам-изоляторам
ВТБ Лизинг передал клиентам в апреле более тысячи автомобилей
За сутки медики проверили на коронавирус пять тысяч свердловчан
Вышли на финальный этап: центр «Эрмитаж-Урал» планируют сдать на следующей неделе
Банк Уралсиб продлевает до 30 июня обслуживание карт с закончившимся сроком действия
Сезон открыт: в Екатеринбурге включили первый фонтан
ВТБ предупреждает о мошенничестве с возвратом авиабилетов
На Урале «черных лесорубов», уничтоживших деревья на девять миллионов, отправили под суд
Школьники старших классов могут сами подключиться к Tele2
Искали нарушителей масочного режима: в Екатеринбурге прошел рейд по автобусам
Полмиллиона московских мигрантов остались без денег
Открыто движение поездов по новому третьему пути на участке Косулино – Баженово Свердловской железной дороги
Когда начнутся летние каникулы у школьников в Свердловской области: отвечает министр образования Юрий Биктуганов
На Урале в реку выбросили 300 бутылок с просроченной газировкой
В министерстве образования Свердловской области рассказали, когда детские сады снова откроются
С шашлыками и на даче: как уральцы проводили майские праздники
Уральские военные продезинфицируют госпиталь ветеранов войн, где нашли заболевших COVID-19
Пенсионный фонд объяснил, какие семьи с детьми в Свердловской области могут получить и ежемесячную выплату в 5 тысяч и единовременную в 10 тысяч
В Свердловской области за апрель 64 тысяч семей с детьми до 3 лет получили 5 тысяч рублей помощи от государства