Экс-чиновница «государство не просило вас рожать» рассказала о дружбе с Алиной Кабаевой

13 Май 2020 2020-05-13T16:03:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывшая глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких опубликовала в своем Instagram архивное фото с Алиной Кабаевой. Знакомство экс-сборниц по художественной гимнастике не удивительно – в 2004 году Глацких и Кабаева вместе выиграли золото Олимпиады в Афинах.

Фото: Instagram

- Разумеется, я помню, как и где был сделан снимок. Это 2001 год, мои первые сборы в Новогорске. Я шла с тренировки и встретила Алину, не могла не попросить тренера сфотографировать меня с ней. Мы поддерживаем общение, видимся на турнирах по художественной гимнастике, - рассказала «КП»-Екатеринбург Ольга Глацких.

Ольга Глацких рассказала о своей дружбе с Алиной Кабаевой 00:00 00:00

Напомним, что скандальную славу Ольга Глацких получила в 2018 году, когда в ходе общения с подростками из Кировграда.

- Государство молодежи ничего не должно, потому что оно не просило вас рожать», - заявила тогда Ольга Вячеславовна.

Фраза моментально вызвала бурю негодования. Ее прокомментировали даже федеральные политики. Дмитрий Медведев посоветовал чиновникам в ходе общения с народом «включать мозги». А лидер ЛДПР Владимир Жириновский вызвался помочь женщине, организовав для нее авторский мастер-класс по ораторскому искусству.

Губернатор Евгений Куйвашев отстранил главу департамента от работы. А спустя месяц Ольга Глацких, получив выговор от главы региона, вернулась к своим обязанностям. Но в итоге написала заявление по собственному желанию и ушла из политики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Куйвашев ликвидировал департамент чиновницы «государство не просило вас рожать» Ольги Глацких. После скандала появилось новое министерство (Подробности)

«За прямоту спасибо вещей Ольге»: Сергей Шнуров посвятил стих уральской чиновнице, заявившей, что «государство людям ничего не должно». Сама Ольга Глацких сказала, что слова были вырваны из контекста. Но для уральцев это прозвучало неубедительно - люди просят уволить чиновницу (Подробности)

Отделалась выговором: уральская чиновница Ольга Глацких вернулась на работу. Она вновь руководит департаментом, который решили ликвидировать (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU