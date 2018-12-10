Губернатор Куйвашев ликвидировал департамент чиновницы «государство не просило вас рожать» Ольги Глацких

Скандальная уральская чиновница Ольга Глацких, судя по всему, осталась без работы. Сегодня стало известно, что свердловский губернатор принял решение ликвидировать департамент молодежной политики, которым руководила министр «государство не просило вас рожать».

- Евгений Куйвашев подписал указ о создании на базе областного министерства общего и профессионального образования и департамента молодежной политики региона нового исполнительного органа государственной власти - министерства образования и молодежной политики Свердловской области, - сообщает департамент информполитики.

Официально такое решение официально объясняется целью «повышения эффективности деятельности государственных органов», о котором губернатор говорил на заседании правительства. Известно, что глава региона принял решение еще 29 ноября.

При этом еще несколько дней назад в Сети появился очередной вброс, согласно которому Глацких повысят до вице-губернатора Сахалинской области.

- Ольга Глацких уйдет из свердловского правительства. На Сахалин, вице-губернатором по политике к новому губернатору от «Росатома» Валерию Лимаренко. Вопрос подготовлен Федулкиной из ЭИСИ и уже согласован Харичевым у Кириенко, - пишет telegram-канал «Преемни»".

Ольга Глацких – олимпийская чемпионка по художественной гимнастике. Малоизвестная даже на Урале чиновница прославилась на всю страну после скандального выступления в Кировграде, в ходе которого заявила, что «государство никому ничего не должно».

В своем недавнем интервью Глацких заявила, что не собирается уходить в отставку.

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