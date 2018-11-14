Скандальную чиновницу Глацких исключили из списка факелоносцев Универсиады

Скандальная уральская чиновница Ольга Глацких лишилась своего права пронести факел Универсиады по улицам Екатеринбурга 17 ноября. Изначально глава департамента молодежной политики была в списке, но недавно мэрия направила организаторам новый перечень тех, кто пронесет огонь.

В отделе информационного обеспечения Эстафеты огня корреспонденту «Комсомолки» пояснили, что власти городов сами составляют списки.

Свою скандальную речь Глацких сказала на заседании в Кировграде. Фото: скриншот видео

- Действительно, изначально Глацких была в перечне, но позже ее заменили. С чем это связано мы судить не беремся, - рассказали организаторы.

Ольга Глацких – олимпийская чемпионка по художественной гимнастике (2004) и возглавляет департамент молодежной политики с 2016 года. Этой осенью она стала знаменита на всю страну после высказывания о том, что «никто не просил вас рожать».

После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев временно отстранил Глацких от обязанностей до завершения служебной проверки. Также чиновница лишилась высокого поста в партии «Единая Россия».

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