Чиновница «мы не просили вас рожать» Ольга Глацких: Государство не может воспитывать детей. Это я имела в виду

СЕГОДНЯ 14:00 2018-11-05T14:54:34+03:00

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В Свердловской области в центр скандала попала директор областного департамента молодежной политики 29-летняя Ольга Глацких. На встрече с детьми и подростками в Кировграде, где обсуждалось создание площадок для молодежи, она весьма неоднозначно заявила о том, что «государство людям ничего не должно и рожать детей оно не просило».

Журналистам «Комсомолки» удалось дозвонится до чиновницы:

- Фраза вырвана из контекста, - заявила «КП» -Екатеринбург Ольга Глацких. – Если посмотреть полностью диалог он совсем другого содержания. Я имела в виду то, что за воспитание детей несут ответственность родители. А государство является лишь вспомогательным ресурсом. Оно поддерживает, дает стартовый капитал, строит садики, школы. Это сопутствующее. Мы говорили про ценности воспитания молодежи внутри семьи. Вот о чем была суть разговора. Здесь государство не может в каждую семью посадить наставников и участвовать в воспитании наравне с родителями.

Насколкьо фраза вырвана из контекста судить читателям. Поэтому процитируем то, что Ольга Глацких сказала в Кировграде:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/676440" frameborder="0"></iframe> Ольга Глацких - Государство не просило вас рожать.

- У молодежи, у подрастающего поколения, складывается понимание того, что государство нам все должно. Нет. Вам государство впринципе ничего не должно, вам должны ваши родители. Потому что они вас родили - государство не просило вас рожать, если идти от истоков. Все знают свои права, но все забыли про свои обязанности. Каждый родитель считает, что его ребенок самый лучший, самый талантливый - это нормальная позиция. Но если вы так считаете, вкладывайтесь в своего ребенка. Государство организует мероприятия - вы думаете, это дешево? Нет. А зарплаты, коллеги не дадут соврать, копеечные - и у чиновников, и у госслужащих. На сегодняшний день позиция: нужно совмещать и возможности, которые дают государство, и те, которые вы сами ищете, вместе с родителями. Меняйте это в своих головах и у друзей: вам государство ничего не должно, это ваша жизнь, вы должны сделать все сами. А мы, представители государства, вам в помощь.

К слову, на высказывание своей подчиненной уже обратил внимание губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Евгений Владимирович со мной уже связался, - добавила Ольга Глацких. – Мы решаем этот вопрос в рабочем порядке.