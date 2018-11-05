2018-11-05T14:54:34+03:00
Общество

Чиновница «мы не просили вас рожать» Ольга Глацких: Государство не может воспитывать детей. Это я имела в виду

Директор департамента молодежной политики Свердловской области прокомментировала "КП-Екатеринбург" свое скандальное заявление
Екатерина САЛТЫКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments42
Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

В Свердловской области в центр скандала попала директор областного департамента молодежной политики 29-летняя Ольга Глацких. На встрече с детьми и подростками в Кировграде, где обсуждалось создание площадок для молодежи, она весьма неоднозначно заявила о том, что «государство людям ничего не должно и рожать детей оно не просило».

Журналистам «Комсомолки» удалось дозвонится до чиновницы:

- Фраза вырвана из контекста, - заявила «КП» -Екатеринбург Ольга Глацких. – Если посмотреть полностью диалог он совсем другого содержания. Я имела в виду то, что за воспитание детей несут ответственность родители. А государство является лишь вспомогательным ресурсом. Оно поддерживает, дает стартовый капитал, строит садики, школы. Это сопутствующее. Мы говорили про ценности воспитания молодежи внутри семьи. Вот о чем была суть разговора. Здесь государство не может в каждую семью посадить наставников и участвовать в воспитании наравне с родителями.

Насколкьо фраза вырвана из контекста судить читателям. Поэтому процитируем то, что Ольга Глацких сказала в Кировграде:

Ольга Глацких - Государство не просило вас рожать.

- У молодежи, у подрастающего поколения, складывается понимание того, что государство нам все должно. Нет. Вам государство впринципе ничего не должно, вам должны ваши родители. Потому что они вас родили - государство не просило вас рожать, если идти от истоков. Все знают свои права, но все забыли про свои обязанности. Каждый родитель считает, что его ребенок самый лучший, самый талантливый - это нормальная позиция. Но если вы так считаете, вкладывайтесь в своего ребенка. Государство организует мероприятия - вы думаете, это дешево? Нет. А зарплаты, коллеги не дадут соврать, копеечные - и у чиновников, и у госслужащих. На сегодняшний день позиция: нужно совмещать и возможности, которые дают государство, и те, которые вы сами ищете, вместе с родителями. Меняйте это в своих головах и у друзей: вам государство ничего не должно, это ваша жизнь, вы должны сделать все сами. А мы, представители государства, вам в помощь.

К слову, на высказывание своей подчиненной уже обратил внимание губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Евгений Владимирович со мной уже связался, - добавила Ольга Глацких. – Мы решаем этот вопрос в рабочем порядке.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Екатеринбурге пьяный мужчина угнал пассажирскую "ГАЗель" и разбил ее
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение
На Урале мужчина помог полиции задержать преступников
В Нижнем Тагиле группа школьников осквернила памятник пограничникам
На Урал идут первые морозы
В Екатеринбурге ищут крушителя игровых автоматов
На Урале молодого рецидивиста отправили под суд за пьяное побоище в кафе
Боец UFC переезжает в Екатеринбург, чтобы готовить к поединкам молодежь
На экраны выходит сериал про лихие 90-е, снятый в Нижнем Тагиле
В Железнодорожном районе Екатеринбурга после праздников отключат свет
Евгений Ройзман открыл в Екатеринбурге личную приемную
Екатеринбуржец взял бронзу молодежного первенства Европы по дзюдо
В Екатеринбурге возле элитной гимназии накрыли бар, торговавший фунфыриками
У Свердловского правительства появится светящаяся елка за 390 тысяч рублей
Мэрия Екатеринбурга ликвидирует свалки Орджоникидзевского района за два миллиона рублей
В Екатеринбурге пенсионер спалил дом, затопив печь
«Автомобилист» впервые в истории обыграл дома «Сочи», одержав 24-ю победу в матчах КХЛ
Мэрия Екатеринбурга исключит сбои во время записи детей в первые классы за 1,5 миллиона рублей
Юных екатеринбуржцев приняли в ряды Российского движения школьников и Юнармии
В Екатеринбурге ликвидировали стихийную парковку перед гимназией
В Екатеринбурге ТСЖ провело собрание с жильцами, которых в тот момент даже не было в стране
Победитель «Большой игры» Банка УРАЛСИБ получил суперприз в 300 000 рублей