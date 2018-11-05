"Никто не просил вас рожать": уральская чиновница заявила о том, что государство ничего не должно молодежи
В интернете с космической скоростью распространяется новый хит из серии "Цитаты от чиновников". Не успели люди забыть о саратовском министре труда, которая заявила, что можно "жить на 3500 рублей в месяц, питаясь макарошками и кефиром", как на этот раз прославилась 29-летняя жительница Екатеринбурга.
Ольга Глацких, директор департамента молодежной политики Свердловской области, сделала скандальное заявление на встрече с детьми и подростками в Кировграде. Мероприятие прошло еще 24 октября, но в сети видео появилось совсем недавно. Одной из главных тем круглого стола было создание площадок, на которых талантливая молодежь сможет развиваться. И, когда зашел разговор о финансировании таких площадок, женщина ответила так:
- У молодежи, у подрастающего поколения, складывается понимание того, что государство нам все должно. Нет. Вам государство впринципе ничего не должно, вам должны ваши родители. Потому что они вас родили - государство не просило вас рожать, если идти от истоков. Все знают свои права, но все забыли про свои обязанности. Каждый родитель считает, что его ребенок самый лучший, самый талантливый - это нормальная позиция. Но если вы так считаете, вкладывайтесь в своего ребенка. Государство организует мероприятия - вы думаете, это дешево? Нет. А зарплаты, коллеги не дадут соврать, копеечные - и у чиновников, и у госслужащих. На сегодняшний день позиция: нужно совмещать и возможности, которые дают государство, и те, которые вы сами ищете, вместе с родителями. Меняйте это в своих головах и у друзей: вам государство ничего не должно, это ваша жизнь, вы должны сделать все сами. А мы, представители государства, вам в помощь.
Высказывание тут же вызвало бурю эмоций и гневных комментариев, начиная от того, что государство, как минимум, просит рожать и улучшать демографическую ситуацию в стране, гарантируя за это различные льготы, заканчивая тем, что люди платят налоги, которые должны идти именно на нужды народа.
Ольга Глацких - Государство не просило вас рожать.
"КП-Екатеринбург" удалось дозвониться дл чиновницы. Ольга Глацких пояснила, почему она так сказала.
- Фраза вырвана из контекста, - заявила "КП-Екатеринбург" Ольга Глацких. – Если посмотреть полностью диалог он совсем другого содержания. Я имела в виду то, что за воспитание детей несут ответственность родители. А государство является лишь вспомогательным ресурсом. Оно поддерживает, дает стартовый капитал, строит садики, школы. Это сопутствующее. Мы говорили про ценности воспитания молодежи внутри семьи. Вот о чем была суть разговора. Здесь государство не может в каждую семью посадить наставников и участвовать в воспитании наравне с родителями.
Отметим, что предыдущий скандал с участием чиновницы, закончился увольнением - "министра-макарошку" с позором уволили. Как завершится эта история, пока непонятно. Отметим что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уже выразил сожаление по поводу высказывания своей подчиненной и пообещал разобраться, что это было: оговорка, ошибка или продуманная позиция.
- Судя по опубликованному видеоролику, руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, выступая в Кировграде, допустила некорректное высказывание о государственной политике в отношении детей и молодежи, - заявил Евгений Куйвашев. - Я запрошу полную запись выступления, чтобы спокойно разобраться и сделать выводы. Но с тем, что звучит на опубликованной записи, я совершенно не могу согласиться. Государство, во-первых, проводит последовательную демографическую политику с целью увеличить рождаемость. Во-вторых, безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять. Нам предстоит обсудить этот эпизод с Ольгой Глацких, я хочу понять, имело ли место ошибка, оговорка, или же речь идет о продуманной позиции. По итогам этого разговора и изучения полной записи будут делаться оргвыводы. Пока как губернатор хочу выразить сожаление по поводу этого высказывания своей подчиненной.
ДОСЬЕ "КП"
Ольга Глацких родилась 13 февраля 1989 года в городе Лесной Свердловской области - сейчас ей 29 лет. В юности она входила в состав сборной России по художественной гимнастике и была олимпийской чемпионкой 2004 года в групповых упражнениях. Затем она завершила спортивную карьеру и посвятила себя госслужбе: закончила МГУ имени М.В. Ломоносова и Финансовую Академию при Правительстве РФ, В 2016 году стала президентом общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации содействия развитию художественной гимнастики и каратэ «Русь», и в этом же году заняла пост директора Департамента молодежной политики Свердловской области.