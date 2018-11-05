"Никто не просил вас рожать": уральская чиновница заявила о том, что государство ничего не должно молодежи

СЕГОДНЯ 14:32 2018-11-05T14:32:07+03:00

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В интернете с космической скоростью распространяется новый хит из серии "Цитаты от чиновников". Не успели люди забыть о саратовском министре труда, которая заявила, что можно "жить на 3500 рублей в месяц, питаясь макарошками и кефиром", как на этот раз прославилась 29-летняя жительница Екатеринбурга.

Ольга Глацких, директор департамента молодежной политики Свердловской области, сделала скандальное заявление на встрече с детьми и подростками в Кировграде. Мероприятие прошло еще 24 октября, но в сети видео появилось совсем недавно. Одной из главных тем круглого стола было создание площадок, на которых талантливая молодежь сможет развиваться. И, когда зашел разговор о финансировании таких площадок, женщина ответила так:

- У молодежи, у подрастающего поколения, складывается понимание того, что государство нам все должно. Нет. Вам государство впринципе ничего не должно, вам должны ваши родители. Потому что они вас родили - государство не просило вас рожать, если идти от истоков. Все знают свои права, но все забыли про свои обязанности. Каждый родитель считает, что его ребенок самый лучший, самый талантливый - это нормальная позиция. Но если вы так считаете, вкладывайтесь в своего ребенка. Государство организует мероприятия - вы думаете, это дешево? Нет. А зарплаты, коллеги не дадут соврать, копеечные - и у чиновников, и у госслужащих. На сегодняшний день позиция: нужно совмещать и возможности, которые дают государство, и те, которые вы сами ищете, вместе с родителями. Меняйте это в своих головах и у друзей: вам государство ничего не должно, это ваша жизнь, вы должны сделать все сами. А мы, представители государства, вам в помощь.

Высказывание тут же вызвало бурю эмоций и гневных комментариев, начиная от того, что государство, как минимум, просит рожать и улучшать демографическую ситуацию в стране, гарантируя за это различные льготы, заканчивая тем, что люди платят налоги, которые должны идти именно на нужды народа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/676440" frameborder="0"></iframe> Ольга Глацких - Государство не просило вас рожать.

"КП-Екатеринбург" удалось дозвониться дл чиновницы. Ольга Глацких пояснила, почему она так сказала.

- Фраза вырвана из контекста, - заявила "КП-Екатеринбург" Ольга Глацких. – Если посмотреть полностью диалог он совсем другого содержания. Я имела в виду то, что за воспитание детей несут ответственность родители. А государство является лишь вспомогательным ресурсом. Оно поддерживает, дает стартовый капитал, строит садики, школы. Это сопутствующее. Мы говорили про ценности воспитания молодежи внутри семьи. Вот о чем была суть разговора. Здесь государство не может в каждую семью посадить наставников и участвовать в воспитании наравне с родителями.

Отметим, что предыдущий скандал с участием чиновницы, закончился увольнением - "министра-макарошку" с позором уволили. Как завершится эта история, пока непонятно. Отметим что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уже выразил сожаление по поводу высказывания своей подчиненной и пообещал разобраться, что это было: оговорка, ошибка или продуманная позиция.

- Судя по опубликованному видеоролику, руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, выступая в Кировграде, допустила некорректное высказывание о государственной политике в отношении детей и молодежи, - заявил Евгений Куйвашев. - Я запрошу полную запись выступления, чтобы спокойно разобраться и сделать выводы. Но с тем, что звучит на опубликованной записи, я совершенно не могу согласиться. Государство, во-первых, проводит последовательную демографическую политику с целью увеличить рождаемость. Во-вторых, безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять. Нам предстоит обсудить этот эпизод с Ольгой Глацких, я хочу понять, имело ли место ошибка, оговорка, или же речь идет о продуманной позиции. По итогам этого разговора и изучения полной записи будут делаться оргвыводы. Пока как губернатор хочу выразить сожаление по поводу этого высказывания своей подчиненной.

evgenykuyvashev Судя по опубликованному видеоролику, руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, выступая в Кировграде, допустила некорректное высказывание о государственной политике в отношении детей и молодежи. Я запрошу полную запись выступления, чтобы спокойно разобраться и сделать выводы. Но с тем, что звучит на опубликованной записи, я совершенно не могу согласиться. Государство, во-первых, проводит последовательную демографическую политику с целью увеличить рождаемость. Во-вторых, безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять. Нам предстоит обсудить этот эпизод с Ольгой Глацких, я хочу понять, имело ли место ошибка, оговорка, или же речь идет о продуманной позиции. По итогам этого разговора и изучения полной записи будут делаться оргвыводы. Пока как губернатор хочу выразить сожаление по поводу этого высказывания своей подчиненной.

ДОСЬЕ "КП"

Ольга Глацких родилась 13 февраля 1989 года в городе Лесной Свердловской области - сейчас ей 29 лет. В юности она входила в состав сборной России по художественной гимнастике и была олимпийской чемпионкой 2004 года в групповых упражнениях. Затем она завершила спортивную карьеру и посвятила себя госслужбе: закончила МГУ имени М.В. Ломоносова и Финансовую Академию при Правительстве РФ, В 2016 году стала президентом общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации содействия развитию художественной гимнастики и каратэ «Русь», и в этом же году заняла пост директора Департамента молодежной политики Свердловской области.