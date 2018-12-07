«Она же извинилась»: чемпион Сергей Чепиков заступился за уральскую чиновницу Глацких

7 Дек. 13:50 2018-12-07T14:02:09+03:00

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Российский биатлонист и трехкратный олимпийский чемпион из Екатеринбурга Сергей Чепиков заступился за свою коллегу Ольгу Глацких, заявив, что ей нужно дать шанс исправиться.

Чепиков, будучи депутатом Госдумы, и сам не раз говорил не то, что думал. По его словам, на камеру можно сказать лишнее, но это не повод ругать человека.

- Понимаю, в какой эмоциональной ситуации человек может оказаться. Тут двоякая ситуация к вопросу о роли государства в жизни общества. Она же не имела в виду, что государство ничего не должно. Она говорила о том, что и вы сами что-то должны делать. Бывают такие ситуации? Скажешь не то, что думаешь. Она же извинилась. Нужно быть милосердными и не гнобить человека, а дать возможность исправиться, - рассказал Сергей Чепиков «Комсомольской правде».

По мнению спортсмена и политика, от ее коллеги на встрече в Кировграде что-то требовали, вот она и высказалась излишне эмоционально.

Сергей Чепиков заступился за Ольгу Глацких 00:00 00:00

Ольга Глацких в четверг извинилась за свои слова о том, что государство не просило граждан рожать детей и поэтому ничего не должно им. Чиновница призналась, что «ляпнула» лишнее.

В этот же в интервью федеральным телеканалам российский премьер Дмитрий Медведев сказал, что в таких ситуациях нужно «включать мозги».

Напомним, что руководитель департамента молодежной политики Свердловской области сделала скандальное заявление во время беседы с детьми в Кировграде 24 октября. Когда в ходе обсуждения затронули вопрос о финансировании площадок для развития талантливой молодежи, чиновница ответила буквально следующее:

- Вам государство в принципе ничего не должно, вам должны ваши родители. Потому что они вас родили - государство не просило вас рожать, если идти от истоков. Все знают свои права, но все забыли про свои обязанности. Каждый родитель считает, что его ребенок самый лучший, самый талантливый - это нормальная позиция. Но если вы так считаете, вкладывайтесь в своего ребенка.

Сразу после скандала Ольга Глацких объяснила «Комсомолке», кто и за что несет ответственность в отношении современной молодежи.

В разговоре с блогером Сергеем Колясниковым Ольга извинилась перед уральцами. Фото: скрин с видео

- Родители ответственны за воспитание детей, государство – это вспомогательный ресурс. Государственные программы направлены на развитие молодежи, а воспитание – это все-таки семья, - рассказала чиновница.

ДОСЬЕ «КП»

Ольга Глацких родилась 13 февраля 1989 года в городе Лесной Свердловской области - сейчас ей 29 лет. В юности она входила в состав сборной России по художественной гимнастике и была олимпийской чемпионкой 2004 года в групповых упражнениях.

Затем она завершила спортивную карьеру и посвятила себя госслужбе: закончила МГУ имени М.В. Ломоносова и Финансовую Академию при Правительстве РФ, В 2016 году стала президентом общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации содействия развитию художественной гимнастики и каратэ «Русь», и в этом же году заняла пост директора Департамента молодежной политики Свердловской области.

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