«Мозги надо включать»: Медведев дал совет министру «никто не просил вас рожать»

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время своего интервью дал совет главе департамента молодежной политики Свердловской области Ольге Глацких. Уральская чиновница прославилась на всю страну фразой «государство не просило вас рожать».

- Ну что можно сказать? Мозги надо включать. Вот, собственно, и все. Когда ты облечен властью. И, к сожалению, не у всех это получается, - сказал российский премьер в интервью российским телеканалам.

Скандальное выступление Глацких прозвучало на встрече с молодежью в Кировграде. Тогда же олимпийская чемпионка по художественной гимнастике заявила, что «государство никому ничего не должно».

После этого губернатор Евгений Куйвашев отстранил министра от обязанностей до получения результатов внутренней проверки. Глацких также высмеивали в шоу «Вечерний Ургант» и КВН.

ДОСЬЕ «КП»

Ольга Глацких родилась 13 февраля 1989 года в городе Лесной Свердловской области - сейчас ей 29 лет. В юности она входила в состав сборной России по художественной гимнастике и была олимпийской чемпионкой 2004 года в групповых упражнениях.

Затем она завершила спортивную карьеру и посвятила себя госслужбе: закончила МГУ имени М.В. Ломоносова и Финансовую Академию при Правительстве РФ, В 2016 году стала президентом общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации содействия развитию художественной гимнастики и каратэ «Русь», и в этом же году заняла пост директора Департамента молодежной политики Свердловской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чиновница «мы не просили вас рожать» Ольга Глацких: Государство не может воспитывать детей. Это я имела в виду. Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких прокомментировала "КП-Екатеринбург" свое скандальное заявление (Подробности)