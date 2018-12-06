2018-12-07T11:32:34+03:00
Общество

«Совесть не позволяет оставить пост»: уральская чиновница Глацких ответила на обвинения

Фразу про молодежь она «ляпнула случайно»
Лев Истомин
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Фото: скрин с видеозаписи интервью с Сергеем КолясниковымФото: скрин с видеозаписи интервью с Сергеем Колясниковым
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Уральская чиновница Ольга Глацких, которая месяц назад прославилась на всю страну из-за фразы о том, что государство ничего не должно детям, не собирается покидать добровольно свой пост.

Глацких признала свои ошибки, но теперь она говорит не о долгах государства перед молодежью, а о проектах, которые ей нельзя оставлять из-за ответственности и «человеческого фактора».

- Ну, ляпнула. И это затронуло большое количество людей, которые близко к сердцу восприняли эту фразу. Но ведь я не только чиновник, я обыкновенный человек. Поэтому фраза была сказана. Но работая над проектами для этой молодежи в Свердловской области, приоритетом в них является участие государства в жизни молодежи, - рассказала Ольга Глацких в интервью уральскому блогеру Сергею Колясникову.

Ольга Глацких о жизненных трудностях

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Чиновница также пожаловалась, что шквал критики самых разных слоев общества стало для нее оскорблением. Также ее удивило то, что ее дипломы оппоненты назвали купленными. В ответ чиновница пригласила критиков на защиту своей диссертации, которую она представит после окончания аспирантуры.

Ольга Глацких не боится рассуждать и о своей карьере, несмотря на то, что губернатор еще не озвучил решения о том, продолжит ли работать чиновница в уральской политической системе. Ситуацию Ольга сравнила со спортом, где после падения нужно подниматься и достигать новых высот.

- В спорте у меня были такие ситуации, что можно было ставить крест на карьере. Ломала позвоночник, а потом восстанавливалась и побеждала. Трудности делают меня сильнее, - говорит Глацких.

По ее словам, незаконченные дела, которые она начала реализовывать на своей работе, не позволяют ей добровольно оставить пост.

- Мне совесть не позволяет бросить. Ну и человеческий фактор. Бросить около 400 тысяч наших ребят. Пока я отстранена от работы, проекты, в том числе и федеральные, не реализуются.

Ольга Глацких: "Ну, ляпнула"

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Напомним, что после сказанных о молодежи слов, на Глацких обрушился шквал критики. 7 декабря о ней в своем интервью сказал даже российский премьер Дмитрий Медведев, посоветовавший Ольге «чаще мозги включать».

Чиновница «мы не просили вас рожать» Ольга Глацких: Государство не может воспитывать детей. Это я имела в виду. Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких прокомментировала "КП-Екатеринбург" свое скандальное заявление (Подробности)

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