«За прямоту спасибо вещей Ольге»: Сергей Шнуров посвятил стих уральской чиновнице, заявившей, что «государство людям ничего не должно»

СЕГОДНЯ 07:18 2018-11-06T12:39:30+03:00

Сама Ольга Глацких сказала, что слова были вырваны из контекста. Но для уральцев это прозвучало неубедительно - люди просят уволить чиновницу

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Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram свое новое творение. Музыкант посвятил стихотворение уральской чиновнице Ольге Глацких, которая накануне оказалась в центре грандиозного скандала.

Директор департамента молодежной политики Свердловской области на встрече с молодежью Кировграда заявила, что «государство молодежи ничего не должно», поскольку «не просило их рожать». Пока общественность писала гневные комментарии в соцсетях, Шнуров поблагодарил Глацких за откровенность и прямоту, назвав ее вещей Ольгой.

То пот течет или блестит слеза ли,

Миг откровения не будет долгим.

Ну наконец-то все как есть сказали

За прямоту спасибо вещей Ольге.

Нам государство не должно и точка.

Мы биомасса, человеческая слизь.

Мы все, я, ты, мой сын и ваша дочка,

Мы ни к чему вообще-то родились.

Но в этом виноваты наши предки,

Так неожиданно. А как? Сюрприз же.

Мой комментарий точный, а не едкий -

Без нас бы государству было [лучше].

Позже Ольга Глацких заявила, что фраза была вырвана из контекста. На самом деле глава департамента имела ввиду, что за воспитание детей несут ответственность родители, а государство лишь является вспомогательным ресурсом.

Но для общественности это объяснение никакого значения уже не имело. Люди просят уволить Глацких. Сегодня возле здания областного правительства состоится пикет за отставку чиновницы.

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