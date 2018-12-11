Отделалась выговором: уральская чиновница Ольга Глацких вернулась на работу

Специалисты аппарата губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева завершили служебную проверку в отношении главы департамента молодежной политики региона Ольги Глацких.

Скандальная чиновница по итогам проверки отделалась простым выговором (документ есть в распоряжении редакции "Комсомольской правды"). С 10 декабря Глацких вернулась к исполнению своих обязанностей, она будет руководить департаментом как минимум до того момента, пока его не присоединят к областному Министерству образования.

Буквально накануне стало известно, что ведомство под управлением Глацких сольют с минобразования . Последнему передадут все функции и полномочия департамента. Таким образом, ведомство чиновницы лишится всех бюджетных вливаний.

Отметим, что в конце октября этого года Ольга Глацких заявила буквально следующее:

- У молодежи, у подрастающего поколения, складывается понимание того, что государство нам все должно. Нет. Вам государство впринципе ничего не должно, вам должны ваши родители. Потому что они вас родили - государство не просило вас рожать, если идти от истоков. Все знают свои права, но все забыли про свои обязанности. Каждый родитель считает, что его ребенок самый лучший, самый талантливый - это нормальная позиция. Но если вы так считаете, вкладывайтесь в своего ребенка. Государство организует мероприятия - вы думаете, это дешево? Нет. А зарплаты, коллеги не дадут соврать, копеечные - и у чиновников, и у госслужащих. На сегодняшний день позиция: нужно совмещать и возможности, которые дают государство, и те, которые вы сами ищете, вместе с родителями. Меняйте это в своих головах и у друзей: вам государство ничего не должно, это ваша жизнь, вы должны сделать все сами. А мы, представители государства, вам в помощь.

Это высказывание вызвало шквал негатива в обществе. На слова чиновницы отреагировали российский премьер Дмитрий Медведев, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и трехкратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков.

Больше месяца проводилась проверка, но в итоге чиновницу вернули на работу.

Ольга Глацких – олимпийская чемпионка по художественной гимнастике. Малоизвестная даже на Урале чиновница прославилась на всю страну после скандального выступления в Кировграде, в ходе которого заявила, что «государство никому ничего не должно».

В своем недавнем интервью Глацких заявила, что не собирается уходить в отставку.

Фото: "Комсомольская правда"

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