За первую неделю апреля на свердловских предприятиях сшили больше миллиона масок

9 Апр 2020 2020-04-09T14:13:58+03:00

Все они отправляются на предприятия, которые продолжают работать несмотря на карантин

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С начала апреля на свердловских предприятиях сшили больше миллиона многоразовых тканевых масок. Сейчас их производством занимаются порядка 80 компаний. В основном, все они направляются на предприятия региона, которые продолжают работать во время карантина.

- По нашим оценкам, месячную потребность – порядка 3,5 миллионов масок для организации торговли, промпредприятий, органов власти, силовых структур и других, мы закроем нашими внутренними ресурсами, - отметил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин. – Более того, сегодня швейные мастерские уже готовы поставлять маски в продажу через торговые сети и напрямую частным покупателям.

Кстати, к производству масок подключились и свердловские заключенные сразу двух колоний – в Екатеринбурге и Невьянске. Им предстоит сшить порядка 80 тысяч индивидуальных средств защиты. А вчера мы рассказывали про уральских киношников Red Pepper Film, которые тоже решили помочь горожанам и запустили свои собственные, брендированные маски. Они будут продаваться по себестоимости.

ИСТОЧНИК KP.RU