2020-04-08T20:14:08+03:00
Общество

«Не хотим на этом зарабатывать»: уральские киношники запустили брендовые маски, которые будут продавать по себестоимости

На всех масках изображен логотип Red Pepper Film
Алина СУРИНА
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Фото: предоставлено Red Pepper FilmФото: предоставлено Red Pepper Film
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Уральские киношники из Red Pepper Film запустили производство брендированных масок, чтобы защититься от коронавируса и помочь в этом другим. Заказать их можно будет в онлайн - магазине и в официальной группе ВКонтакте. На всех масках изображен логотип Red Pepper Film.

Представитель Red Pepper Film рассказал, что маски будут продавать по себестоимости, то есть за столько же, сколько уходит на их создание - это 300 рублей, включая пошив, печать принта и налог. Поэтому их будут шить только на заказ.

- Мы не хотим зарабатывать на масках, и окупаем затраты, - отметили в Red Pepper Film.

В Red Pepper Film поделились, что они сначала стали шить маски для себя, но затем все стали интересоваться ими и киношники решили запустить их в продажу. Первая партия защитных масок уже разлетелась за прошедшие выходные.

Напомним, что уральские киношники из Red Pepper Film известны своими фильмами не только на Урале. Их картина «Интервью» в начале января была признана лучшим короткометражным фильмом года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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