2020-04-04T07:26:25+03:00
Общество

Уральские заключенные подключились к борьбе против коронавируса

Им предстоит сшить 30 тысяч медицинских масок
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской областиФото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
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Свердловские заключенные из Невьянской колонии ИК-46 присоединились к борьбе против коронавируса. По заказу Правительства Свердловской области они сошьют 30 тысяч медицинских масок. Стоимость контракта составляет 500 тысяч рублей, а срок поставки - три дня.

- Между центром трудовой адаптации колонии ИК-46 ГУФСИН России по Свердловской области и правительством региона заключен государственный муниципальный контракт на изготовление лицевых масок в количестве 30 тысяч штук, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

В Невьянской колонии на швейном производстве работают более 150 осужденных. За прошлый год они заработали почти 28 миллионов рублей. Кстати, это не первая колония, готовая шить медицинские маски - заключенные ИК-2 в Екатеринбурге тоже планируют изготовить 50 тысяч масок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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