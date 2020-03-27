Коронавирус в Екатеринбурге: в ИК-2 заключенные начали шить медицинские маски

27 Март 2020 2020-03-27T11:51:59+03:00

Колония подписала договор с одним из медцентров на изготовление трех тысяч повязок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Колония подписала договор с одним из медцентров на изготовление трех тысяч повязок

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Заключенные из ИК-2 в Екатеринбурге начали шить медицинские маски. Колония подписала договор с одним из медцентров города на изготовление трех тысяч повязок, а все материалы для этого предоставляет центр.

- Для исполнения договора привлечено пять человек из числа спецконтингента, - утонили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. – В последние году в ГУФСИН активно развивается швейное производство, в котором задействованы более двух тысяч мастеров и более двух тысяч единиц швейного оборудования.

Кстати, недавно мы рассказывали о швейной компании Hoh Loon, которая изготавливает детскую одежду: головные уборы, куртки, комбинезоны. И вот теперь еще и многоразовые маски.

ИСТОЧНИК KP.RU