Коронавирус в Екатеринбурге: в ИК-2 заключенные начали шить медицинские маски
Заключенные из ИК-2 в Екатеринбурге начали шить медицинские маски. Колония подписала договор с одним из медцентров города на изготовление трех тысяч повязок, а все материалы для этого предоставляет центр.
- Для исполнения договора привлечено пять человек из числа спецконтингента, - утонили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. – В последние году в ГУФСИН активно развивается швейное производство, в котором задействованы более двух тысяч мастеров и более двух тысяч единиц швейного оборудования.
Кстати, недавно мы рассказывали о швейной компании Hoh Loon, которая изготавливает детскую одежду: головные уборы, куртки, комбинезоны. И вот теперь еще и многоразовые маски.
ИСТОЧНИК KP.RU
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