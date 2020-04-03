Медики ГКБ №40 Екатеринбурга, где лежат больные коронавирусом, попросили жителей не выходить из дома

3 Апр 2020 2020-04-03T08:25:05+03:00

Фото: оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на Урале

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Медики инфекционного отделения ГКБ №40 в Екатеринбурге, где сейчас лечатся заразившиеся коронавирусом, подключились к флешмобу и попросили всех оставаться дома и не выходить, по возможности, не улицу. Чтобы облегчить им работу. Фотографиями поделился свердловский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

К всероссийской акции «Оставайтесь дома» подключились представители тех профессий, которым приходится работать даже несмотря на карантин: флешмоб поддержали свердловские медики центральной городской больницы Асбеста, энергетики филиала «Т Плюс», а также полицейские Екатеринбурга.

Фото: оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на Урале

На сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 38 случаев заражения коронавирусом. При этом 12 человек полностью вылечились и были отпущены по домам. Остальные находится под пристальным присмотром медиков ГКБ №40.

ИСТОЧНИК KP.RU