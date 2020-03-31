Полиция Екатеринбурга присоединилась к всероссийской акции «Оставайтесь дома»
Полиция Екатеринбурга присоединилась к масштабной всероссийской акции «Оставайтесь дома».
На фото, размещенном на официальном аккаунте УМВД Екатеринбурга в Instagram, трое сотрудников полиции на метрополитене вместе со служебным псом стоят с плакатами, призывающими горожан соблюдать режим самоизоляции, связанный с коронавирусной инфекцией. «Мы работаем для вашей безопасности. Оставайтесь дома», гласят надписи на табличках силовиков.
Недавно в акции «Оставайтесь дома» приняли участие свердловские энергетики, а мэр Екатеринбурга Александр Высокинский записал видеобращение, где попросил о том же самом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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