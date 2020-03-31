2020-03-31T07:38:01+03:00
Общество

Свердловские энергетики попросили горожан не выходить из дома

Специалисты подключились к флешмобу уральских медиков
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба ЕТКФото: пресс-служба ЕТК
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Пока большая часть жителей Свердловской области самоизолировалась и не работает по приказу Президента РФ, все же осталась та часть людей, которым приходится работать несмотря ни на что. К ним относятся полицейские, медики, продавцы в продуктовых и промышленных магазинах, а также те, без кого невозможна нормальная жизнедеятельность.

Поэтому энергетики Свердловского филиала «Т Плюс» решили подключиться к флешмобу, который запустили уральские врачи, и призвали всех оставаться дома. Со своих рабочих мест они высылают фотографии с карточками «Мы работаем для вас, оставайтесь дома».

Фото: пресс-служба ЕТК

Фото: пресс-служба ЕТК

- Мы, энергетики, сейчас работаем в усиленном режиме и сделаем все, от нас зависящее, чтобы жители продолжали чувствовать себя комфортно, находясь в условиях самоизоляции, - отметил Владимир Бусоргин, директор свердловского филиала.

Такая акция должна показать жителям, что работа оборудования станций и сетей под контролем специалистов.

Напомним, накануне губернатор Куйвашев подписал указ о введении режима самоизоляции на территории всего региона. Теперь, согласно нему, выходить из дома можно только в крайних случаях: чтобы выкинуть мусор, чтобы сходить до ближайшего магазина, чтобы выгулять у дома собаку и, если это необходимо, поехать на работу. Во всех остальных случаях нужно оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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