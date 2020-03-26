В Екатеринбурге свой пост покинет главврач больницы, где в коридоре умерла пациентка

26 Март 2020 2020-03-26T13:46:18+03:00

В Горздраве заявили, что уход Хмельникера с поста не связан с трагическим случаем

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В Екатеринбурге свой пост покинет главврач 20-й больницы Семен Хмельникер. Медицинское учреждение оказалось на слуху после трагического случая, произошедшего 10 марта этого года. На второй день пребывания в больнице скончалась пациентка Надежда Богданова. Причем в момент смерти женщина находилась не в палате, а в больничном коридоре. В больницу женщина угодила с обострением панкреатита. Муж Надежды Андрей Богданов в разговоре с «КП» утверждал, что его супругу вывезли в коридор из-за того, что она мешала своим криком другим пациентам. Женщина, как и ее муж, имела инвалидность.

После резонанса, вызванного трагическим инцидентом, Следственный комитет завел уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В пресс-службе екатеринбургского Горздрава корреспонденту «КП» сказали, что у них нет информации о том, что уход Хмельникера с поста связан именно со смертью пациентки.

- Причина в том, что у главного врача с 1 апреля заканчивается контракт. Управление здравоохранения администрации Екатеринбурга приняло решение этот контракт не продлевать, - уточнили в пресс-службе екатеринбургского Горздрава.

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ИСТОЧНИК KP.RU