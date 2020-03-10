2020-03-10T17:17:11+03:00
Общество

«Она кричала от боли, а врачи решили, что сумасшедшая»: в Екатеринбурге женщина умерла в больничном коридоре

После произошедшего Горздрав начал служебную проверку
Евгений Стоянов
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Пациентку положили в коридоре, чтобы она не мешала криком другим больным. Фото: паблик "Лампа" "Вконтакте"Пациентку положили в коридоре, чтобы она не мешала криком другим больным. Фото: паблик "Лампа" "Вконтакте"
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В 20-й горбольнице Екатеринбурга произошел трагический случай. 30-летняя пациентка Надежда Богданова скончалась на второй день пребывания в больнице. Причем в момент смерти женщина находилась не в палате, а в больничном коридоре. Туда Надежду отправили, чтобы она не мешала другим пациентам.

- Врачи рассказали, что она громко кричала от боли. У неё сильно болел живот, - приводит слова мужа Надежды Андрея паблик «Лампа».

В разговоре с «КП-Екатеринбург» Андрей также подтвердил информацию, изложенную в «Лампой». У мужчины есть претензии к врачам больницы, он считает, что его жену можно было спасти, но вместо этого медики положили женщину в коридоре, выдав ей «утку».

- Когда она кричала от боли, то врачи решили, что она сумасшедшая. Поставили ей снотворный укол и вывезли из палаты в коридор. Если бы ее сразу увезли в реанимацию, то она была бы жива, - говорит Андрей Богданов, не в силах сдержать слез.

В пресс-службе екатеринбургского Горздрава информацию о смерти пациентки подтвердили. Также там добавили, что будет проведена тщательная служебная проверка.

Сейчас муж погибшей женщины едет в следственное управление регионального СКР, чтобы написать заявление по поводу произошедшего. В пресс-службе ведомства пока не смогли прокомментировать произошедшее.

Надежда Богданова, как и ее муж Андрей имела инвалидность. Детей у пары не было. До этого мы рассказывали об Андрее Богданове. 41-летний екатеринбуржец под Новый год он принимал участие в розыгрыше автомобиля от паблика «Лампа». В итоге он стал победителем конкурса. Но мужчина решил не оставлять машину себе, а подарил ее интернату для умственно отсталых детей на Ляпустина, в котором когда-то воспитывался. Гибель пациентов в больничных стенах, увы, не редкость. Недавно мы писали о том, что 29-летняя беременная девушка умерла в женской консультации, а несколько дней назад в перинатальном центре у роженицы умер ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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