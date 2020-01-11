2020-01-11T21:31:30+03:00
Общество

Новогодняя доброта: екатеринбуржец, выигравший автомобиль, подарил его детскому дому

Мужчина сам воспитывался в интернате на Ляпустина и решил таким способом выразить благодарность
Евгений Стоянов
Поделиться:
Андрей рассказал, что был очень рад выигранному автомобилю. Фото: скриншот видео паблика "Лампа"Андрей рассказал, что был очень рад выигранному автомобилю. Фото: скриншот видео паблика "Лампа"
Изменить размер текста:

41-летний екатеринбуржец по имени Андрей решил сделать подарок интернату на Ляпустина, в котором он когда-то воспитывался.

Мужчина принимал участие в розыгрыше от паблика «Лампа». Сообщество разыгрывало среди своих подписчиков автомобиль Lada Granta. Победителя определили случайным образом - при помощи генератора.

О том, почему Андрей решил отказаться от выигранного приза, он объяснил в разговоре с «КП».

- Я был очень рад, когда выиграл автомобиль. Эти эмоции не передать, их надо почувствовать. Никто меня не принуждал. Я сам решил отдать машину детскому дому. Я там воспитывался 15 лет и должен отдать хоть какую-то частичку себя, - заявил Андрей.

Также екатеринбуржец рассказал, что не имеет водительских прав и, в целом, машина ему не нужна.

Екатеринбуржец решил подарить выигранное авто детскому дому.Представляете, мы вручили автомобиль победителю в нашем розыгрыше, а он подарил его детскому дому, в котором вырос!

Передать машину детскому дому вместе со всеми документами на авто и ключами мужчина собирается уже на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новогодняя доброта: екатеринбуржец, выигравший автомобиль, подарил его детскому дому
«Без татуировок и пирсинга»: в Екатеринбурге ищут мужчин арийской внешности для съемок фильма о Василии Теркине
Владели инициативой весь матч: уральские «лисицы» в гостях переиграли «Динамо»
«Куча пожарных машин и реанимация»: в Екатеринбурге произошел пожар в ангаре где хранилась еда
Почти сорок водителей сели пьяными за руль: свердловская ГИБДД устроила массовые рейды по области
Ищут новых хозяев: на Урале нашли собаку породы хаски с порезами на шее
«У кого-то бизнес по полмиллиона в день»: зам Высокинского пообещал разобраться с теми, кто сжег бульдозер и устроил нелегальную свалку на Уралмаше
Три лоджии и терасса с отличным видом: в Екатеринбурге за 44 миллиона продают роскошный пентхауст, обильно украшенный позолотой
В Екатеринбурге из-за пожара в жилом доме пришлось эвакуировать 25 человек
Уральские ученые собирают деньги на «птичий справочник»
Нижний Тагил готовится к 100-летию режиссера Федерико Феллини
В Екатеринбурге поднимут зарплаты педагогам. Но не всем
В больницу Нижнего Тагила, откуда уволились хирурги, требуется специалист на 130 тысяч рублей
На Урале стало меньше детей-отказников
Екатеринбург и китайский остров Хайнань свяжут авиарейсы