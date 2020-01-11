Новогодняя доброта: екатеринбуржец, выигравший автомобиль, подарил его детскому дому

11 Янв. 2020 2020-01-11T21:31:30+03:00

Андрей рассказал, что был очень рад выигранному автомобилю. Фото: скриншот видео паблика "Лампа"

Мужчина сам воспитывался в интернате на Ляпустина и решил таким способом выразить благодарность

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41-летний екатеринбуржец по имени Андрей решил сделать подарок интернату на Ляпустина, в котором он когда-то воспитывался.

Мужчина принимал участие в розыгрыше от паблика «Лампа». Сообщество разыгрывало среди своих подписчиков автомобиль Lada Granta. Победителя определили случайным образом - при помощи генератора.

О том, почему Андрей решил отказаться от выигранного приза, он объяснил в разговоре с «КП».

- Я был очень рад, когда выиграл автомобиль. Эти эмоции не передать, их надо почувствовать. Никто меня не принуждал. Я сам решил отдать машину детскому дому. Я там воспитывался 15 лет и должен отдать хоть какую-то частичку себя, - заявил Андрей.

Также екатеринбуржец рассказал, что не имеет водительских прав и, в целом, машина ему не нужна.

Екатеринбуржец решил подарить выигранное авто детскому дому.Представляете, мы вручили автомобиль победителю в нашем розыгрыше, а он подарил его детскому дому, в котором вырос!

Передать машину детскому дому вместе со всеми документами на авто и ключами мужчина собирается уже на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU