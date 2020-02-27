В Екатеринбурге беременная скончалась в женской консультации: СКР начал проверку

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:43:31+03:00

По итогам проверки органами следственного комитета будет принято процессуальное решение. Фото: СОЦСЕТИ

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В Екатеринбурге следователи СКР начали доследственную проверку по факту смерти 29-летней Анастасии Кирилловой. Беременная девушка потеряла сознание в женской консультации на улице Старых Большевиков, откуда ее доставили в приемный покой больницы № 23. К несчастью, спасти девушку не удалось.

Анастасия была на 34 неделе беременности. Врачи не смогли спасти ребенка. Фото: СОЦСЕТИ

- В рамках проверки выясняются все обстоятельства смерти, в том числе, проверяется полнота, своевременность и качество оказания женщине медпомощи. По итогам проверки органами следственного комитета будет принято процессуальное решение, - рассказал «КП» старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/763286" frameborder="0"></iframe> Следователи - о смерти беременной девушки в ГКБ № 23.Видео: СУ СКР по Свердловской области

Стоит добавить, что родственники девушки обвиняют в халатности врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU