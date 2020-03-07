2020-03-07T18:16:50+03:00
Происшествия

«Беременность протекала с осложнениями»: в перинатальном центре Екатеринбурга у роженицы умер ребенок

Малыш скончался в утробе матери
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Вполне вероятно, что следователи откажут в возбуждении уголовного дела.Вполне вероятно, что следователи откажут в возбуждении уголовного дела.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В перинатальном центре Екатеринбурга у 23-летней роженицы умер ребенок. По данным издания «Лампа», трагедия произошла из-за врачебной ошибки. Врачи оказали 23-летней девушке небезопасную услугу, в результате чего к плоду перестала поступать кровь, и он умер в утробе. Теперь медучреждение проверят правоохранители.

Источник «Комсомолки» в силовых структурах подтвердил факт трагедии. Но вполне вероятно, что следователи откажут в возбуждении уголовного дела.

- В данном медицинском учреждении находятся только те женщины, у которых беременность протекает с осложнениями, или будут недоношенные дети. У этой женщины также были проблемы и в данном случае доказать врачебную ошибку будет практически невозможно. Если бы это был обычный роддом – тогда была бы другая ситуация, - отметил источник «КП».

Перинатальный центр Екатеринбурга является одним из лучших в стране Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Перинатальный центр Екатеринбурга является одним из лучших в странеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что пока к ним не поступало сообщений о происшествии.

Напомним, что в прошлом году в Нижних Сергах при страшных обстоятельствах погибла 22-летняя Алиса Тепикина. Из-за халатности акушерки у девушки не отделилась плацента. У Алисы случился выворот матки, а затем болевой шок и она впала в кому.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Я в шоке!»: паралимпийцу из Екатеринбурга бесплатно отремонтировали жилье, пока он был на соревнованиях
В Екатеринбурге студенты-спасатели поздравили женщин-полицейских с 8 Марта
В аварии двух иномарок на Малышева пострадала 10-летняя девочка
На Урале двадцать рыбаков унесло на льдине
Уральская модель, участвовавшая в шоу «Холостяк», призналась, что коллекционирует фотографии с Лениным
Кубковый матч «Урала», сорванный из-за ужасного поля, перенесли в Подмосковье
«Артем взял его руку с ножом и всадил ему в грудь»: стали известны подробности убийства 21-летнего парня в Екатеринбурге
«Автомобилист» проиграл «Сибири» в третьем матче серии плей-офф
В Екатеринбурге водитель иномарки сбил женщину, перебегавшую дорогу в неположенном месте
Пенсионера, зарубившего в Березовском собаку на глазах у детей, оштрафовали
В Екатеринбурге нашли пропавшего вчера 82-летнего Ветерана труда
На Урале в прошлом году жертвами браконьеров стали 248 диких животных
В Екатеринбургском зоопарке к 8 марта выберут «Зоо-мисс-2020»
В Екатеринбурге ищут 17-летнего подростка в «спортивках»
Участок свердловской трассы отремонтируют за четыре миллиона
В праздники энергетики Екатеринбурга будут дежурить круглосуточно
Не ходите в лес и не садитесь за руль: на Урале объявили штормовое предупреждение
В Екатеринбурге у «Таганского ряда» грузовой поезд сбил женщину, которая перебегала через пути
Всем автоледи Екатеринбурга в честь праздника раздали тюльпаны
Екатеринбуржца отправили в тюрьму за незаконную рубку леса на восемь миллионов
Создал свой бизнес: на Урале полицейские задержали «Овсяна» за торговлю наркотиками