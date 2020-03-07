«Беременность протекала с осложнениями»: в перинатальном центре Екатеринбурга у роженицы умер ребенок

В перинатальном центре Екатеринбурга у 23-летней роженицы умер ребенок. По данным издания «Лампа», трагедия произошла из-за врачебной ошибки. Врачи оказали 23-летней девушке небезопасную услугу, в результате чего к плоду перестала поступать кровь, и он умер в утробе. Теперь медучреждение проверят правоохранители.

Источник «Комсомолки» в силовых структурах подтвердил факт трагедии. Но вполне вероятно, что следователи откажут в возбуждении уголовного дела.

- В данном медицинском учреждении находятся только те женщины, у которых беременность протекает с осложнениями, или будут недоношенные дети. У этой женщины также были проблемы и в данном случае доказать врачебную ошибку будет практически невозможно. Если бы это был обычный роддом – тогда была бы другая ситуация, - отметил источник «КП».

Перинатальный центр Екатеринбурга является одним из лучших в странеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что пока к ним не поступало сообщений о происшествии.

Напомним, что в прошлом году в Нижних Сергах при страшных обстоятельствах погибла 22-летняя Алиса Тепикина. Из-за халатности акушерки у девушки не отделилась плацента. У Алисы случился выворот матки, а затем болевой шок и она впала в кому.