2020-03-11T15:45:08+03:00
Происшествия

«Я хочу справедливости»: муж свердловчанки, которая умерла в больничном коридоре, собирается наказать врачей

По словам Андрея Богданова, его супругу Надежду переселили из палаты в коридор из-за сильных криков
Юлия СТАЛИНА
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Пациентку положили в коридоре, чтобы она не мешала криком другим больным. Фото: паблик "Лампа" "Вконтакте"Пациентку положили в коридоре, чтобы она не мешала криком другим больным. Фото: паблик "Лампа" "Вконтакте"
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Муж 30-летней екатеринбурженки, которая умерла в 20-ой городской больнице, хочет наказать врачей за халатность. Супруга Андрея Богданова Надежда скончалась 10 марта в коридоре, куда ее переселили из палаты. В медучреждение женщина попала с подозрением на панкреатит.

- Три дня назад, 7 марта, Наде стало плохо: тошнило, болел живот. Мы вызвали скорую, но врачи приехали и выписали нам лекарства. Жене стало лучше на следующий день, но ненадолго. Вечером снова позвонили медикам, тогда Наташу уже увезли в больницу, - дрожащим голосом говорит Андрей, муж пострадавшей.

Наталья умерла 10 марта. Фото: паблик "Лампа" "Вконтакте"

Наталья умерла 10 марта. Фото: паблик "Лампа" "Вконтакте"

Надежду доставили в «двадцатку» и определили в палату, где поставили капельницы. Она даже позвонила мужу и сказала, что все хорошо и ей снова полегчало. Вчера, 10 марта супруг пациентки приехал проведать ее, но она уже лежала в больничном коридоре: кровать вынесли вместе с женщиной и рядом поставили утку. Через несколько часов Надежда Богданова умерла.

- Я спрашивал, зачем они вынесли мою жену в коридор, а мне ответили, потому что она кричала. Представляете, она якобы мешала другим. Врачи даже думали, что она сумасшедшая, а ей было больно. Наде поставили снотворное, а потом положили в коридор, - продолжает Андрей.

Сейчас судмедэксперты выясняют причины смерти 30-летней Надежда Багдановой. Результаты будут известны через несколько дней. В следственном комитете Свердловской области сказали, что уже знают об этой ситуации и уже проводят проверку. Проверку ведет и Горздрав.

- Судебные медики будут опираться на результаты вскрытие, которое расскажет от чего скончалась пациентка. Также выясняются причины, почему ее перевели из палаты, - рассказали в пресс-службе Горздрава.

По словам супруга Андрея, до этого дня у женщины не было серьезных проблем со здоровьем. На вопросы убитого горем мужчины врачи не отвечают. Сейчас екатеринбуржец намерен идти до конца и наказать виновных в смерти супруги.

- Мы уже написали заявление в следственный комитет, пойдем в прокуратуру. Я хочу справедливости, хочу, чтобы виноватый понес наказание за это, - заявил по телефону Андрей Богданов.

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После произошедшего Горздрав начал служебную проверку (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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