В Екатеринбурге после смерти женщины в больничном коридоре завели уголовное дело

В Екатеринбурге СКР завел уголовное дело после смерти 30-летней Надежды Богдановой. Напомним, пациентка скончалась на второй день пребывания в коридоре больницы номер 20. Причем в момент смерти она была не в палате, а в больничном коридоре. В больницу женщина угодила с обострением панкреатита. Муж Надежды Андрей Богданов в разговоре с «КП» утверждал, что его супругу вывезли в коридор из-за того, что она мешала своим криком другим пациентам. Женщина, как и ее муж имела инвалидность.

- Когда она кричала от боли, то врачи решили, что она сумасшедшая. Ей поставили снотворный укол и вывезли из палаты в коридор. Если бы ее сразу отправили в реанимацию, то она была бы жива, - говорил Андрей Богданов, не в силах сдержать слез.

Теперь в причинах трагедии будут разбираться силовики из следственного отдела СКР по Чкаловскому району Екатеринбурга.

- В целях наиболее тщательного установления обстоятельств смерти 10 марта 2020 года в помещении екатеринбургской городской больницы № 20 женщины, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), - рассказали в пресс-службе регионального СКР.

В момент смерти женщина находилась в больничном коридоре. Фото: паблик "Лампа"

Сейчас следователи допрашивают родственников женщины и медицинский персонал. Также силовики анализируют медицинскую документацию.

- Также выясняется, насколько полно, качественно и своевременно женщине была оказана медицинская помощь. В ходе следствия также выясняются причины и условия, которые могли способствовать произошедшему, и следствием СКР будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь, - уточнили в Следственном комитете.

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