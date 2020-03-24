Коронавирус в Екатеринбурге: Евгений Куйвашев поручил премировать врачей, которые работают с заболевшими COVID-19 пациентами

24 Март 2020 2020-03-24T19:07:57+03:00

Медиков, контактирующих с пациентами по коронавирусу будут премировать Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил премировать врачей, которые работают с пациентами по коронавирусу. Предложения по мерам поддержки медикам подготовит специальная рабочая группа. Об этом глава региона заявил сегодня на заседании оперативного штаба.

- Я уже дал поручение правительству Свердловской области подготовить в кратчайшие сроки предложения по мерам поддержки особо уязвимых категорий работников - прежде всего, медиков и тех людей, которые сегодня взаимодействует непосредственно с жителями, - рассказал Евгений Куйвашев.

Ранее губернатор заявлял, что Екатеринбургская больница №40, где находятся зараженные коронавирусом, получит дополнительное финансирование на улучшение материально-технической базы.

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ИСТОЧНИК KP.RU