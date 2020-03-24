2020-03-24T14:33:14+03:00
Общество

Коронавирус на Урале: власти за 60 миллионов закупят новые аппараты ИВЛ

В регионе сразу три крупных завода производят аппараты для искусственной вентиляции легких
Мария Трапезникова
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Областные власти за 60 миллионов закупят новые аппараты ИВЛОбластные власти за 60 миллионов закупят новые аппараты ИВЛФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловская область закупит еще 40 дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). На всю медтехнику планируется выделить около 60 миллионов рублей на условиях софинансирования с федерацией. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Куйвашев.

- В наших больницах работает 1 501 аппарат ИВД. В ближайшее время Уральский приборостроительный завод поставит дополнительно еще 16 аппаратов, после этого будет закуплено еще 40, - отметил губернатор на своей странице в Instagram.

Кроме Приборостроительного завода, в Свердловской области работают еще два производителя ИВД - «Тритон-ЭлектроникС» и Уральский оптико-механический завод. Сейчас они очень загружены заказами и поставляют медтехнику и в другие регионы, где есть дефицит аппаратов ИВЛ.

- На сегодняшний день ни один из пациентов с подтвержденным диагнозом на коронавирус в Свердловской области не нуждается в них, однако при первой же необходимости работы двух других заводов будут полностью переориентированы на внутренний рынок, - добавил губернатор.

Напомним, что на территории региона подтверждено девять человек с вирусом COVID-19. Все они находится в ГКБ №40 под наблюдением медиков и чувствуют себя удовлетворительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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