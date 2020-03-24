Коронавирус на Урале: власти за 60 миллионов закупят новые аппараты ИВЛ
Свердловская область закупит еще 40 дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). На всю медтехнику планируется выделить около 60 миллионов рублей на условиях софинансирования с федерацией. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Куйвашев.
- В наших больницах работает 1 501 аппарат ИВД. В ближайшее время Уральский приборостроительный завод поставит дополнительно еще 16 аппаратов, после этого будет закуплено еще 40, - отметил губернатор на своей странице в Instagram.
Кроме Приборостроительного завода, в Свердловской области работают еще два производителя ИВД - «Тритон-ЭлектроникС» и Уральский оптико-механический завод. Сейчас они очень загружены заказами и поставляют медтехнику и в другие регионы, где есть дефицит аппаратов ИВЛ.
- На сегодняшний день ни один из пациентов с подтвержденным диагнозом на коронавирус в Свердловской области не нуждается в них, однако при первой же необходимости работы двух других заводов будут полностью переориентированы на внутренний рынок, - добавил губернатор.
Напомним, что на территории региона подтверждено девять человек с вирусом COVID-19. Все они находится в ГКБ №40 под наблюдением медиков и чувствуют себя удовлетворительно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Отдыхали в США и Европе: в Екатеринбурге ищут двух жителей Сочи, сбежавших от сдачи теста на коронавирус
В Екатеринбурге разыскивают двоих жителей Краснодарского края, которые сбежали на Урал, после того, как отказались сдавать тест на коронавирус. Известно, что пара вернулась в Россию после путешествия по США и Испании. (Подробнее)
Коронавирус на Урале: все случаи заражения в регионе - завозные
В свердловском оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией подвели итоги минувших суток. Так, по их данным, лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» провела 555 исследований проб на COVID-19. (Подробнее)
«Останьтесь дома»: свердловские медики подключились к флешмобу итальянских врачей против коронавируса
Свердловские врачи из инфекционного отделения центральной районной больницы Асбеста подключились к флешмобу #останьтесьдома, который запустили итальянские медики. Медработники призывают горожан в разгар пандемии не покидать своих домов и квартир, чтобы не заболеть. (Подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»