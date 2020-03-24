2020-03-24T13:42:01+03:00
Общество

Коронавирус на Урале: в Роспотребнадзоре опровергли слухи о подъездах, посаженных на карантин

Такие сообщения стали появляться в соцсетях и мессенджерах
Мария Трапезникова
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Такие сообщения стали появляться в соцсетях и мессенджерахТакие сообщения стали появляться в соцсетях и мессенджерахФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня днем в соцсетях стали появляться сообщения о том, что подъезды многоквартирных домов в Екатеринбурге начали массово закрывать и садить на карантин из-за коронавируса. В свердловском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 опровергли информацию, отметив, что Роспотребнадзор не вводит карантин в подъездах.

- Жильцы отдельных подъездов могут находиться лишь под медицинским наблюдением. Они могут свободно перемещаться, но должны сообщать о своем состоянии медикам, - заявили в оперштабе. - Это стандартная процедура. Поводов для тревоги у людей, находящихся под медицинским наблюдением, как и у жильцов других подъездов и окрестных домов, нет.

Фото: Вячеслав Пестриков

Фото: Вячеслав Пестриков

Государственная жилищная инспекция сейчас проводит разъяснительную работу с УК и ТСЖ. Их предупреждают о том, что нельзя вот таким образом (и никаким другим) распространять ложную информацию и вгонять жильцов в панику.

- Действительно, сегодня можно встретить медиков в специальных защитных костюмах. Это одна из мер предосторожности. И это не значит, что кто-либо из ваших соседей имеет подтвержденный диагноз, - добавили в оперштабе.

Напомним, что на сегодняшний день на территории региона официально подтверждено 9 фактов заболевания короавирусом. Все девять человек сейчас находится под наблюдением медиков в ГКБ №40. Кроме того, внимательно обследуются все люди, которые могли хоть как-то с ними контактировать. Все чувствую себя хорошо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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