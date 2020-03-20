Каждую неделю от пневмонии в Свердловской области погибают 15 человек

20 Март 2020 2020-03-20T16:54:52+03:00

За это время диагностируется 818 случаев в уральцев

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Каждую неделю в Екатеринбурге и Свердловской области от пневмонии умирают в среднем 15 человек. За этот же период в регионе регистрируется 818 новых случаев заболевания. Об этом сообщил руководитель областного Роспортебнадзора Дмитрий Козловских.

При этом, по коронавирусу на Урале ситуация стабильная. За минувшие сутки не подтвержден ни один новый заболевший. Всего в больницах с подтвержденным диагнозом находятся шесть человек, с которыми связаны 760 человек, из числа близких контактов – 14 человек, остальные находятся под наблюдением.

Памятка для жителей ЕкатеринбургаФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU