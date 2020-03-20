2020-03-20T16:54:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Каждую неделю от пневмонии в Свердловской области погибают 15 человек

За это время диагностируется 818 случаев в уральцев
Данил СВЕЧКОВЛев ИСТОМИН
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Всего в регионе еженедельно фиксируется 818 случаев заболеванияВсего в регионе еженедельно фиксируется 818 случаев заболеванияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Каждую неделю в Екатеринбурге и Свердловской области от пневмонии умирают в среднем 15 человек. За этот же период в регионе регистрируется 818 новых случаев заболевания. Об этом сообщил руководитель областного Роспортебнадзора Дмитрий Козловских.

При этом, по коронавирусу на Урале ситуация стабильная. За минувшие сутки не подтвержден ни один новый заболевший. Всего в больницах с подтвержденным диагнозом находятся шесть человек, с которыми связаны 760 человек, из числа близких контактов – 14 человек, остальные находятся под наблюдением.

Памятка для жителей Екатеринбурга Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Памятка для жителей ЕкатеринбургаФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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