Коронавирус в Екатеринбурге: телефоны «горячих линий»

20 Март 2020 2020-03-20T15:58:52+03:00

В Свердловской области с подозрением на коронавирус госпитализировано 86 человек, 6 заболели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Куда звонить в Екатеринбурге по вопросам коронавируса

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Жители Екатеринбурга внимательно следят за ситуацией, связанной с коровирусом. Студенты и школьники отправлены на каникулы, часть сотрудников городских компаний работают дистанционно.

Куда звонить по вопросам, связанным с распространением коронавируса в Екатеринбурге? Где получить актуальную информацию. Есть несколько вариантов, все они бесплатные для абонентов.

Круглосуточно работает федеральная «горячая линия»: 8 800 2000 112.

Есть отдельная круглосуточная «горячая линия» Роспотребнадзора Свердловской области: 8 800 555 49 43.

Также информацию можно узнать или сообщить в Министерство общественной безопасности Свердловской области: 8 343 312 08 81 или 112.

«КП-Екатеринбург» следит за поступлением оперативной информации по ситуации с коронавирусом в Екатеринбурге, получая данные из нескольких ведомств. Мы публикуем сводку в режиме онлайн.

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ИСТОЧНИК KP.RU