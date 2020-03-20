Коронавирус в Екатеринбурге: телефоны «горячих линий»
Жители Екатеринбурга внимательно следят за ситуацией, связанной с коровирусом. Студенты и школьники отправлены на каникулы, часть сотрудников городских компаний работают дистанционно.
Куда звонить по вопросам, связанным с распространением коронавируса в Екатеринбурге? Где получить актуальную информацию. Есть несколько вариантов, все они бесплатные для абонентов.
Круглосуточно работает федеральная «горячая линия»: 8 800 2000 112.
Есть отдельная круглосуточная «горячая линия» Роспотребнадзора Свердловской области: 8 800 555 49 43.
Также информацию можно узнать или сообщить в Министерство общественной безопасности Свердловской области: 8 343 312 08 81 или 112.
«КП-Екатеринбург» следит за поступлением оперативной информации по ситуации с коронавирусом в Екатеринбурге, получая данные из нескольких ведомств. Мы публикуем сводку в режиме онлайн.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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