2020-03-18T07:40:40+03:00
Общество

Вирус, ты не пройдешь: в поликлиниках Екатеринбурга сделали отдельные входы для пациентов с высокой температурой

Врачи просят обращаться за помощью при появлении первых симптомов ОРВИ
Мария Трапезникова
Поделиться:
Врачи просят обращаться за помощью при появлении первых симптомов ОРВИВрачи просят обращаться за помощью при появлении первых симптомов ОРВИФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сразу в трех поликлиниках ЦГБ №2 имени Миславского в Верх-Исетском районе Екатеринбурга сделали отдельные входы для пациентов с повышенной температурой. Такие меры предприняты в поликлиниках №2 (Московская, 2), №3 (Посадская, 37) и №4 (Опахалинская, 21).

- Разделение потоков позволяет свести до минимума контакты пациентов с симптомами ОРВИ и высокой температурой с теми, кто пришел в поликлинику к специалистам, не связанным с вирусными заболеваниями, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В поликлиниках уверены, что подобные меры позволят сдержать распространение вирусных инфекций. Врачи напоминают, что обращаться за медпомощью нужно при первых же появившихся симптомах: высокой температуре, кашле, боли в горле и общем недомогании.

Напомним, в Екатеринбурге сегодня подтвердили первый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Женщина была госпитализирована в ГКБ № 40 с высокой температурой. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге официально подтвердили первый случай коронавируса. Женщина недавно вернулась из Италии. С высокой температурой ее положили в ГКБ №40 (подробнее)

Какие меры принимает Екатеринбург в борьбе с коронавирусом: «учебный» карантин, отмена концертов и установка тепловизоров. Рассказываем, как обстоят дела в городе и области (подробнее)

В Екатеринбурге отменили массовые мероприятия: что будет с концертами и матчами. В Свердловской области на целый месяц запретили массовые мероприятия, где число зрителей превышает 5 тысяч (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус на Урале: Куйвашев попросил свердловчан не скупать всю гречку в магазинах
Туры и маршруты по Уралу представили на презентации в рамках выставки «Интурмаркет»
Из-за коронавируса кинотеатры Екатеринбурга начнут рассаживать зрителей в шахматном порядке
Коронавирус на Урале: Куйвашев утвердил список «карантинных» стран для свердловчан
На Урале слесарю выплатили 100 тысяч за травму на работе
Рыболовные сети не прошли контроль уральских таможенников
За месяц – 20 «закладок»: в Екатеринбурге поймали наркозакладчиков
УБРиР вошел в рейтинг самых надежных российских банков по версии Forbes
«Водоканал» Екатеринбурга поймали на выбрасывании вредных примесей в Исеть
Вирус, ты не пройдешь: в поликлиниках Екатеринбурга сделали отдельные входы для пациентов с высокой температурой
В Екатеринбурге деревню Универсиады за 71 миллион подключат к канализации
Московский дизайнер раскрыл, какую фразу зашифровал в работе на площади в Екатеринбурге Покрас Лампас
В Нижнем Тагиле планируют облагородить «зеленую» зону на улице Космонавтов
В парке Маяковского откроется новое летнее кафе с открытой кухней и экотеплицей
Наблюдать за голосованием по поправкам в Конституцию будут 25 тысяч уральцев
ВТБ увеличил кредитно-документарный портфель среднего и малого бизнеса до 1,5 трлн рублей
Стало известно о состоянии екатеринбурженки, у которой подтвердился коронавирус
В Екатеринбурге в больнице №40 ограничили посещение пациентов
НЛМК внедрил цифровой сервис в помощь поставщикам компании
В Нижнем Тагиле общественные места благоустроят на 54 миллиона
В 2020 году в лагеря и санатории поедут 130 тысяч юных екатеринбуржцев
ЕВРАЗ планирует построить новое производство железнодорожных колес в «Титановой долине»
Сотрудников Кольцово перед сменами проверяют на тепловизорах
В 2020 году в Свердловской области установят 127 новых камер, чтобы ловить лихачей
Екатеринбург вошел в тройку самых заботливых городов России
Уралец пытался получить права по поддельной медсправке
На трассе «Пермь – Екатеринбург» на четыре дня закроют участок дороги
Из Екатеринбурга за ночь вывезли 996 тонн снега