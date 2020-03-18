Вирус, ты не пройдешь: в поликлиниках Екатеринбурга сделали отдельные входы для пациентов с высокой температурой

18 Март 2020 2020-03-18T07:40:40+03:00

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Сразу в трех поликлиниках ЦГБ №2 имени Миславского в Верх-Исетском районе Екатеринбурга сделали отдельные входы для пациентов с повышенной температурой. Такие меры предприняты в поликлиниках №2 (Московская, 2), №3 (Посадская, 37) и №4 (Опахалинская, 21).

- Разделение потоков позволяет свести до минимума контакты пациентов с симптомами ОРВИ и высокой температурой с теми, кто пришел в поликлинику к специалистам, не связанным с вирусными заболеваниями, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В поликлиниках уверены, что подобные меры позволят сдержать распространение вирусных инфекций. Врачи напоминают, что обращаться за медпомощью нужно при первых же появившихся симптомах: высокой температуре, кашле, боли в горле и общем недомогании.

Напомним, в Екатеринбурге сегодня подтвердили первый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Женщина была госпитализирована в ГКБ № 40 с высокой температурой. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU