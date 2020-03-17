2020-03-17T07:40:26+03:00
Общество

Всех иностранных студентов УрГЭУ допускают до пар только после карантина

Вместе с тем, вуз не перешел на дистанционное обучение
Мария Трапезникова
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Вуз пока не перешел на дистанционное обучениеВуз пока не перешел на дистанционное обучениеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В УрГЭУ пока что не планируют переводить студентов на дистанционное обучение. Как заявили в пресс-службе вуза, пока что в университете эпидемиологическая обстановка стабильна, заболевших среди студентов не выявлено, но вопрос о переводе в online-режим «в данное время прорабатывается».

Вместе с тем, всех иностранных студентов перед тем, как допускать до пар, отправляют на карантин, где они проходят обязательное медицинское обследование.

- В целях минимизации рисков распространения инфекции все въезжающие иностранные граждане проходят обследование. Контроль осуществляется совместно с сотрудниками Роспотребнадзора, - завили в пресс-службе УрГЭУ. – Только после соблюдения карантинного режима, прохождения медосмотра и официального медзаключения от врача-инфекциониста об эпидемиологически неопасном состоянии здоровья иностранные студенты допускаются к занятиям.

Вся информация от вуза оперативно передается в Министерство науки и высшего образования РФ, в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области и Минобразования региона.

Напомним, вчера стало известно, что сразу несколько вызов перевели своих студентов на дистанционное обучение. В школах на неопределенный срок ввели карантин, но детские сады продолжают работать в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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