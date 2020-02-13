2020-02-13T16:29:57+03:00
Общество

Власти Екатеринбурга утвердили проект новой развязки у «Калины»

В проекте учли мнение горожан и экспертов
Алина СУРИНА
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Фото: проектная документацияФото: проектная документация
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Власти Екатеринбурга утвердили проект новой развязки у «Калины». Соответствующее постановление подписал сегодня исполняющий обязанности Главы Екатеринбурга Александр Ковальчик. В проект включили предложения, озвученные жителями города. Перед тем как принять документ мэрия организовывала встречи с екатеринбуржцами. На них горожанам показывали компьютерные модели движения транспорта на пересечении переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.

- Для комфорта и безопасности пешеходов разработчики предусмотрели строительство надземных и подземных переходов, установку лестничных сходов и лифтов, а также пандусов для маломобильных категорий граждан, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Также мэрия обращалась к экспертам, которые успокоили жителей Екатеринбурга, переживающих за экологическую ситуацию на Синих Камнях. Специалисты «Уралгипротранс» заверили, что проведенная экспертиза и компьютерное моделирование выбросов не выявили.

Напомним,общественные обсуждения проекта завершились еще в декабре, однако их продлевали, чтобы урегулировать все вопросы. Реконструкция развязки возле концерна «Калина» начнется во второй половине 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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