Названы сроки старта реконструкции развязки «Калины» в Екатеринбурге

10 Февр. 2020 2020-02-10T13:06:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В администрации Екатеринбурга назвали сроки, в которые будут начала масштабная реконструкция развязки возле концерна «Калина». Ее начнут во второй половине 2020 года.

По словам заместителя главы уральской столицы по вопросам капитального строительства и землепользования Алексея Бирюлина, все спорные вопросы с жителями микрорайона Синие Камни, где находится дорожный объект, удалось уладить.

Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский поручил рассмотреть возможность оборудования пешеходной зоны, которая свяжет микрорайон Синие Камни и улицу Комсомольскую.

ИСТОЧНИК KP.RU