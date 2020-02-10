Названы сроки старта реконструкции развязки «Калины» в Екатеринбурге
В администрации Екатеринбурга назвали сроки, в которые будут начала масштабная реконструкция развязки возле концерна «Калина». Ее начнут во второй половине 2020 года.
По словам заместителя главы уральской столицы по вопросам капитального строительства и землепользования Алексея Бирюлина, все спорные вопросы с жителями микрорайона Синие Камни, где находится дорожный объект, удалось уладить.
Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский поручил рассмотреть возможность оборудования пешеходной зоны, которая свяжет микрорайон Синие Камни и улицу Комсомольскую.
ИСТОЧНИК KP.RU