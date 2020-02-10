2020-02-10T13:06:43+03:00
Недвижимость

Названы сроки старта реконструкции развязки «Калины» в Екатеринбурге

Все спорные моменты с горожанами удалось урегулировать
Лев ИСТОМИН
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Развязка давно устарела. Фото: Яндекс.КартыРазвязка давно устарела. Фото: Яндекс.Карты
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В администрации Екатеринбурга назвали сроки, в которые будут начала масштабная реконструкция развязки возле концерна «Калина». Ее начнут во второй половине 2020 года.

По словам заместителя главы уральской столицы по вопросам капитального строительства и землепользования Алексея Бирюлина, все спорные вопросы с жителями микрорайона Синие Камни, где находится дорожный объект, удалось уладить.

Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский поручил рассмотреть возможность оборудования пешеходной зоны, которая свяжет микрорайон Синие Камни и улицу Комсомольскую.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Названы сроки старта реконструкции развязки «Калины» в Екатеринбурге
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