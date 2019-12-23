2019-12-23T08:43:31+03:00
Общество

В Екатеринбурге поставили точку в обсуждениях новой развязки у «Калины»

Многие высказались против строительства, но их замечания оставили без внимания
Мария Трапезникова
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Фото: Goggle MapsФото: Goggle Maps
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В Екатеринбурге подвели итоги общественных обсуждений по поводу новой развязки у концерна «Калины». В них приняли участие 106 человек. Большинство высказались против строительства, однако их замечания оставили без внимания.

38 участников предложили рассмотреть альтернативные варианты развязки, еще 48 человек отметили, что строительство сильно ухудшит экологию вокруг. В мэрии нашли, что на это ответить:

- Для защиты жилой застройки от негативного воздействия транспорта (выхлопные газы, шум, пыль) вдоль улицы Комсомольская предусмотрена установка шумозащитных экранов.

Еще 25 человек заметили, что въезды и выезды из микрорайона Синие камни для легковых автомобилей небезопасны и могут спровоцировать множество аварий на участке. Еще 10 человек заявили, что реконструировать развязку вообще не нужно.

Из всех 28 замечаний, которые выдвинули участники общественных обсуждений, в мэрии одобрили только два.

Напомним, что работы по реконструкции запланированы на 2020 год. Согласно планам, мост по улице Комсомольской, который проходит через ж/д пути, снесут, а на его месте построят новый. Для пешеходов тоже сделают удобства – для них предусмотрены велодорожки шириной 2,5 метра. Кстати, не так давно о новой развязке высказался екатеринбургский урбанист Владимир Злоказов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Екатеринбурге поставили точку в обсуждениях новой развязки у «Калины»
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