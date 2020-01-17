2020-01-17T09:26:16+03:00
Общество

Глава Екатеринбурга успокоил всех ненавистников новой развязки у «Калины»

Он объяснил, что все их опасения напрасны
Мария Трапезникова
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Фото: проектная документацияФото: проектная документация
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сегодня встретился с горожанами, чтобы обсудить спорную судьбу проекта новой развязки у «Калины». Напомним, что мост по улице Комсомольской планируют расширить до четырех полос, а для пешеходов построить велодорожки шириной 2,5 метра и пандусы.

Однако не всем горожанам новый проект пришелся по душе, несмотря на то, что в нем уже поставили точку. Многие заметили, что строительство развязки может сильно ухудшить экологическую ситуацию в Синих Камнях.

На что специалисты «Уралгипротранс» ответили, что предварительно проведенная экспертиза и компьютерное моделирование выбросов не выявили. К тому же, вдоль всей проезжей части установят шумозащитные экраны.

- Во-первых, необходимо рассмотреть возможность создания пешеходной связи между Синими Камнями и улицей Комсомольской, - объяснил Высокинский. – Во-вторых, проработать варианты выпуска автомобильного трафика с Комсомольской на дублер Сибирского тракта «напрямую», без использования «дорожной петли». – В-третьих, нужно дать горожанам возможность принять участие в оценке проектного решения выездов из Синих Камней.

Общественные обсуждения проекта завершились еще в декабре, однако их решили продлить. Кстати, тогда же екатеринбургский урбанист Владимир Злоказов сильно раскритиковал новую развязку. Что ему в ней не понравилось, можно почитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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