В главном ледовом городке Екатеринбурга побывало больше 650 тысяч человек

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:17:26+03:00

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За месяц работы, с 27 декабря по 26 января, главный ледовый городок Екатеринбурга, который находится на площади 1905 года, посетило больше 650 тысяч человек. По оценке медиков и силовиков, за это время не произошло никаких серьезных ЧП, а оперативность технической комиссии позволила продолжить работу.

- Мы рассчитываем оставить скульптуры, иллюминации и елку на площади 1905 года, а ярмарку и прочие активности перенести в Исторический сквер, - отметил Дмитрий Баранов, замглавы города по вопросам соцполитики. – Предварительно необходимо получить одобрение всех профильных службы и ведомств, чтобы в полной мере гарантировать безопасность гостей.

Напомним, темой ледового городка в этом году стало 200-летие со дня открытия Антарктиды русскими мореплавателями. Его оценили не только в Екатеринбурге, но и, в целом, по всей России. Так, по версии туристического портала «ТурСтат» он вошел в тройку самых красивых и популярных, уступив только Питеру и Москве.

Сейчас на площади 1905 года проходит демонтаж конструкций, а уже с 3 февраля на месте в штатном режиме возобновит работу парковка.

ИСТОЧНИК KP.RU