2020-01-31T12:17:26+03:00
Общество

В главном ледовом городке Екатеринбурга побывало больше 650 тысяч человек

За месяц работы в нем не произошло никаких серьезных ЧП
Мария Трапезникова
Поделиться:
В главном ледовом городке Екатеринбурга побывало больше 650 тысяч человекВ главном ледовом городке Екатеринбурга побывало больше 650 тысяч человекФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

За месяц работы, с 27 декабря по 26 января, главный ледовый городок Екатеринбурга, который находится на площади 1905 года, посетило больше 650 тысяч человек. По оценке медиков и силовиков, за это время не произошло никаких серьезных ЧП, а оперативность технической комиссии позволила продолжить работу.

- Мы рассчитываем оставить скульптуры, иллюминации и елку на площади 1905 года, а ярмарку и прочие активности перенести в Исторический сквер, - отметил Дмитрий Баранов, замглавы города по вопросам соцполитики. – Предварительно необходимо получить одобрение всех профильных службы и ведомств, чтобы в полной мере гарантировать безопасность гостей.

Напомним, темой ледового городка в этом году стало 200-летие со дня открытия Антарктиды русскими мореплавателями. Его оценили не только в Екатеринбурге, но и, в целом, по всей России. Так, по версии туристического портала «ТурСтат» он вошел в тройку самых красивых и популярных, уступив только Питеру и Москве.

Сейчас на площади 1905 года проходит демонтаж конструкций, а уже с 3 февраля на месте в штатном режиме возобновит работу парковка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«А вы, почему в костюмах?»: уральский актер Евгений Кулик снял ролик о страхе коронавируса
На Вторчермете два часа не будут ходить трамваи
Екатеринбуржец хранил дома наркотики и угодил в тюрьму на девять лет
УРАЛСИБ Private Bank стал лауреатом премии FRANK Private Banking Award
Объясни, откуда взял деньги: на уральской таможне меняются правила декларирования «налички»
В Екатеринбурге за 125 миллионов продают торговый центр
Очевидцы, откликнитесь: на Урале силовики ищут извращенца, который напал на школьницу в подъезде
Три раза ловили на одном и том же: на Урале полицейские устроили погоню за пьяным водителем
Час наедине: Водонапорную башню на Плотинке отдадут под свидания
«Вывели 1500 человек»: в Екатеринбурге эвакуировали крупный торговый центр
На «проклятом» перекрестке Эльмаша установят пешеходный переход
В главном ледовом городке Екатеринбурга побывало больше 650 тысяч человек
Деда, который на Урале убил одного внука, а двух других похитил, признали невменяемым
Более 11 тысяч маломобильных пассажиров воспользовались поездами дальнего следования на СвЖД в 2019 году
В Екатеринбурге за 300 тысяч продают раритетный кабриолет
В больницу Нижнего Тагила привезли еще одну пациентку с подозрением на китайский коронавирус
В Екатеринбурге на неделю закроют проезд по Центральному рынку
В Екатеринбурге автобус №60 пойдет по новому маршруту
Праздничный Екатеринбург будет гореть по-новому
Под песни «Агаты Кристи»: уральский «Автомобилист» обыграл минский «Динамо»
В Екатеринбурге за 32 миллиона будут отлавливать бездомных животных
В Нижнем Тагиле появятся 120 экологичных «белорусов»