Искусственная елка и 8-метровые пингвины: каким будет ледовый городок 2020 в Екатеринбурге

До Нового года осталось чуть меньше месяца. Поэтому в Екатеринбурге уже полным ходом идет строительство традиционного ледового городка. Свои «двери» он распахнет 25 декабря, а проработает до 3 февраля, если, конечно, на Урале вдруг резко не потеплеет и горки не начнут таять.

В этом году городок посвящен 200-летию открытия Антарктиды. На его строительство из бюджета города выделили 24,4 миллиона рублей. Ниже мы рассказываем, что в нем будет возведено за эти деньги.

Эскиз проекта, предоставленный администрацией ЕкатеринбургаФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

1. В отличие от 2019-го, 2020-й год мы будем встречать не с настоящей елкой, а с искусственной. Уже сейчас на площади 1905 года рабочие ярус за ярусом сооружают зеленую ель, своей формой напоминающую огромный зеленый конус. Ее высота – около 50 метров. Прямо на ветках установлены светодиоды, которые играют роль гирлянды. Несколько тысяч маленьких огоньков будут переливаться 18 цветами. Сопровождаться все это будет музыкой – елка оснащена звуковой системой с колонками.

2. Главная ледяная горка сделана в виде гигантской замершей волны, на гребне которой поднимается огромный кит. Само животное, кстати, оборудовано подсветкой. Высота сооружения – 6 метров. Это единственная горка в городке, прокатиться на которой можно будет только за деньги. Связано это с необходимостью следить за безопасностью детей.

Ледяной кит будет оборудован подсветкой. Фото: администрация Екатеринбурга

3. Будет в городке и традиционная новогодняя ярмарка с конкурсами и призами, а также лавками, где можно согреться горячим чаем и съесть что-нибудь в перерыве между катанием с горок. Праздничный шум, яркость красок и эмоций – то, что обещают организаторы городка. Здесь же расположится большая ледяная цифра 2020 – специально, чтобы фотографироваться на ее фоне.

4. В правой части городка расположится сцена, на которой будут выступать творческие коллективы. Одна из главных точек притяжения в момент торжества. Отсюда в новогоднюю ночь будет вестись обратный отсчет до наступления 2020 года. Своей формой сцена напоминает айсберг, на вершине которого сияет большая ледяная снежинка. Кстати, такую же можно найти и над входом в городок со стороны проспекта Ленина и со стороны 8 Марта.

Помимо горок в ледовом городке будут еще и детские лабиринты. Фото: администрация Екатеринбурга

5. Средняя горка будет находиться у подножия большой. Она украшена фигурками пингвинов, ныряющих в воду. Рядом расположились детские горки и лабиринты, украшенные ледяными снежинками, пингвинами, снежными вихрями и… динозаврами. Авторы проекта отмечают, что миллионы лет назад эти гиганты населяли северный материк, поэтому и в ледяном городке, посвященном 200-летию открытия Антарктиды, им место нашлось.

Корабль, напоминающий о тех суднах, на которых российские мореплаватели открыли Антарктиду. Фото: администрация Екатеринбурга

6. В центре площади на двухметровом подиуме будет стоять парусник, как две капли воды похожий на парусные шлюпы «Восток» и «Мирный», на которых в 1819 году русские мореплаватели Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев открыли Антарктиду. Их поход, кстати, длился 751 день. Корабли за это время прошли 92 тысячи километров.

7. Фигуры самых известных жителей Антарктиды, пингвинов, будут встречаться в ледовом городке повсеместно. Самые крупные «особи» разместятся в правой части площади 1905 года – поближе к улице 8 Марта. Их высота составит около 8 метров.

Арки, а рядом с ними и фестиваль ледовой скульптуры разместятся в городке вдоль проспекта Ленина. Фото: администрация Екатеринбурга

8. Вдоль передней линии площади 1905 года выстроится ряд арок с ледяными сердцами на них. По задумке они должны символизировать любовь, счастье и доброту, которым есть место даже в суровом морозном климате.

9. Также по традиции в городке разместится фестиваль ледовой скульптуры. Художники поставят их вдоль проспекта Ленина.

10. Планируется, что рядом с городком будут работать и аттракционы – карусели и большие качели.

В высоту эти пингвины будут достигать 8 метров. Фото: администрация Екатеринбурга

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Традиция возводить в центре Екатеринбурга огромный ледовый городок на новогодние праздники зародилась еще в советское время – в 1937 году. Именно тогда на площади 1905 года впервые поставили праздничную елку – ее закрепили при помощи тросов и лебедки. Вокруг дерева был организован новогодний базар. Киоски были оформлены под ледокол, теремок с картинками из пушкинских сказок и дом трех поросят. (Подробнее)